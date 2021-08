A zöld turmixokkal is óvatosan kell bánni

A nyers zöldségekből készített zöld turmixok, azaz a smoothie-k egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek, ami nem véletlen, hiszen rendkívül sok kedvező tulajdonsággal bírnak, rengeteg vitamint tartalmaznak.

Bármelyik napszakban jólesik az ilyen frissítő, fontos azonban tudni, hogy túlzott fogyasztásuknak kedvezőtlen hatásai is lehetnek az emberi egészségre – hívja fel a figyelmet a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih). A zöld smoothie-k ugyanis tartalmazhatnak olyan leveles zöldségeket – például spenót, sóska, mángold, rebarbara – amelyek magas oxálsav-tartalommal rendelkeznek. Hagyományosan ezeket a zöldségféléket hőkezelést követően fogyasztjuk, aminek következtében oxálsav-tartalmuk jelentősen csökken. Főzés nélkül azonban a növényt elfogyasztók oxálsav-bevitele nagy mértékben növekszik, aminek negatív egészségügyi hatásai is lehetnek. Például extrém esetben akár vesekő kialakulásához vezethet. A szakemberek arra is felhívják a figyelmet, hogy ezeknek a zöldségféléknek a nyersen való fogyasztása csökkenti a kalcium, vas, kálium és nátrium sók élelmiszerekből való felvételét, ezáltal elősegíti a csontok leépülését.

Fontos tudni azt is, hogy a leveles zöldségek nagy mennyiségű napi fogyasztása a nitrátbevitelt is megnöveli, amely így meghaladhatja az elfogadható mennyiséget. Mindezek mellett a zöldségek helytelen kezeléséből, tárolásából kifolyólag mikrobiológiai kockázatok is felmerülhetnek.

A Nébih mindezekre tekintettel azt javasolja, hogy a friss zöldségeket, gyümölcsöket mindig alaposan mossuk meg. Felhasználás előtt a magas oxálsav-tartalmúakat, mint például a sóska vagy a spenót, forrázzuk le: ha a leveleket legalább egy percre forrásban lévő vízbe tesszük, csökkenthetjük oxálsav-tartalmukat. Nem kell tehát hosszasan hőkezelni, egyetlen perc is elég. Fontos az is, hogy a turmixok összetevőiben is mindig törekedjünk a változatosságra, nem biztos, hogy jót tesz az egészségnek, ha minden nap az ugyanolyan zöldségfélékből összeállított italt fogyasztjuk.