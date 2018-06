A bulik fókuszában is a Zsolnay Fényfesztivál lesz ezen a hétvégén

Ismét benépesül a pécsi belváros, látványos zenei produkciók kísérik a vizuális örömöket. Igazi nemzetközi kavalkád várható, érkeznek művészek Japánból, Katalóniából és Dél-Amerikából is.

Több cikkben foglalkoztunk már az év egyik legjelentősebb pécsi művészeti fesztiváljával, ezúttal a rendezvényt kísérő zenei produkciókat vesszük górcső alá. A fesztivál zenei palettáját ezúttal is olyan, a világ minden tájáról érkező előadók színesítik, akik hangulatában tökéletesen illeszkednek a hétvégi attrakció koncepciójába, ezáltal unikális, megismételhetetlen élményt adnak a pécsieknek és turistáknak egyaránt.

Az egyik legnagyobb durranás pénteken este a Színház téren a japán Yuki Koshimoto fellépése lesz, aki a hangdrum nevű hangszer egyik legismertebb előadója. Ezúttal duóban lép fel Maoom társaságában, zenéjükben kellemes utazós ambient filmzenei élményeket adnak, melyben a kozmosz hangjai is visszacsengenek. Másnap a Színház téren fél tíztől lép fel a Rumbo Tumba az argentin Facundo Salgado egyszemélyes elektroakusztikus zenei projektje, amelyben az előadó Dél-Amerika különböző részeiről származó ritmusokkal és hangzásvilággal teszi le a névjegyét, olyan urbánus zenei stílusokkal vegyítve, mint a dub, a hip hop és a house. Szombaton este ugyanott játszik este 11-től az indiai Thaalavattam ütőhangszeres projekt, amely újrahasznosított organikus hangszerekkel varázsol. Többek között festékdobozok, műanyag palackok és kerékpáralkatrészek is szerepelnek a hangszerek között, de ez ne ijesszen el senkit sem, hiszen így is szórakoztató és lenyűgöző az összkép.

A fesztivál talán legnagyobb zenei csemegéje a Katalóniából érkező, 14 tagból álló, kirobbanó energiákat robbantó dobos együttes, a Sound de Secá lesz (kiemelt képünkön), akik szombaton este lépnek fel. Igazi fiesztahangulat várható a Szent István téren a vérpezsdítő afrolatin ritmusoknak köszönhetően, mely a tánc, az ének és a vizuális költészet hármasából törekszik a tökéletes előadásra.

A felsoroltakon kívül a klubokba is a fesztivál lüktetése gyűrűzik be. A Nappaliba például szombaton a Rxsolo nevű feltörekvő rapper és dj Dél-Afrikából érkezik, hogy a leghúzósabb hiphoptól, a forró house-on át a kőkemény trapig mozgassa meg hallgatóságát. A Szabadkikötőben szintén illusztris fellépők sorjáznak két szinten péntek este, dj szettel érkezik például az Anima Sound System.

A hazai kedvencek sem hiányozhatnak a fényfesztiválról, fellép többek között Beck Zoltán (30y), aki Gyermeknek bátor címmel tart szerzői estet, pénteken este sok pécsi régi kedvence, a Singas Project utaztat műfajokon átívelő muzsikájával.