Annyi legenda érkezik Pécsre a hétvégén, hogy csak kapkodjuk a fejünket

Igazi karácsony előtti nagyüzem lesz a pécsi bulihelyeken és koncerttermekben, nagy népszerűségnek örvendő zenekarok érkeznek a városunkba ezen a hétvégén.

Az Expo Center igencsak berobbantja a bulirakétákat az előttünk álló két napban: pénteken a Wellhello veszi meg nekünk a várost este tíztől, majd a koncert után az ország jelenleg legfelkapottabb bulisorozata, a Necc party nyújt felejthetetlen élményt. Nem a szívből jövő retró várható, hanem kicsit fokcsikorgatós, ahol mérnöki pontossággal válogatnak a téma szakértői a kilencvenes évek és a kétezres évek elejének zenei szemeteséből. Másnap ezen a helyszínen Deák Bill Gyula és Hobo jubileuma ér Pécsre, ahol előbbi művész hetvenedik születésnapja alkalmából pöffenti be a blues alapvetéseit, Hobo pedig megbízható minőségben hozza azt, amit tőle elvárnak.

A Pécsi Estbe is egy legendás banda érkezik, a P. Mobil soha nem múló lendülettel veszi be a színpadot pénteken este. A régi klasszikusok mellett új dalok és meglepetések is felcsendülnek. Az est vendége a Radar zenekar, akik új lemezükkel járják az országot. Másnap sem halkul el a klub, igaz kissé szelídebb muzsikáké lesz a terep, ugyanis a Margaret Island kellemesen andalgós dalait prezentálja a Kereskedők Házába, sőt magukkal hozzák a nagyszerű folk-indie zenekart, a Papaver Cousinst is.

Hogy szépen lassan csússzunk az undergroundabb terepekre, nem titkolhatjuk, hogy pénteken a Nappaliban a Budapest Bárból és a hiperkarmából ismert Frenk vezeti fel füstös nagyvárosi popsanzonjait. Éjszakai élet várható a köbön, így különös és magával ragadó produkcióra van kilátás. Másnap a Szabadkikötőre kell fordítani a figyelmünket, hiszen az új lemezzel visszatérő Kaukázus cinikus alternatív zenéje sokkol. December 15-én a régi „kötelező” nagy dalok mellett természetesen új szerzeményeket is bemutatnak. A zenekar 2016 óta nem adott életjelet magáról, így letaglózó este elé nézünk.

A Zsolnay negyed E78 nevű koncertterme is megtelik élettel pénteken, hiszen az Ismerős Arcok érkezik, mely idén ünnepli a fennállásának 20. évfordulóját. Ebből az alkalomból exkluzív környezetben csendülnek fel az elmúlt két évtized legkedveltebb dalai, újragondolva, akusztikus formában. A hagyományos koncertekhez képest hosszabb műsoridővel, más színpadképpel és egyedi megszólalással teszik emlékezetessé az előadást.

A Ti-ti-tában pénteken este a Rumproof nevű pécsi kalóz-metál zenekar horgonyoz le, hogy rumba fojtsa örömét így karácsony előtt, míg a Trafikban ismét jelentkezik a Yugo Night nevű nagyívű balkáni buli, ahol ezúttal a TS Koprive tamburamuzsikáját hangszerelik bulibaráttá. Az Amperbe az angol Eli & Fur érkezik, akik korábban egy emlékezetes szettet csaptak az Amper kertben. Most újra ellátogatnak, hogy a Betwixt négynegyedes szekciójával kiegészülve a legropogósabb house és techno számok szóljanak reggelig.

