Az egész család örömét leli az élménygazdag közös játékban

Az otthon együtt töltött időben most van idő elővenni a régi kedvelt társasjátékokat, és mindenképpen érdemes újakat is megismerni. Nagyon sok olyan családi társasjáték van, amelyek szórakoztatóak, többféle készséget fejlesztenek és már a legkisebb gyerekeket is be tudunk vonni a játékba.

A társasjáték többféle szempontból is pozitív hatást gyakorol a gyermekek fejlődésére. Egyrészt maga a játék típusa is serkentőleg képes hatni az agyműködésre, másrészt a szülőkkel és családtagokkal töltött közös idő egyfajta plusz örömforrást is jelent. A társasjáték egyben arra is lehetőséget kínál, hogy a gyermekek társas készségei fejlődjenek, miközben játékos formában tapasztalják meg a sikert és a kudarcot egyaránt. Egy meglehetősen összetett fejlődési potenciál rejlik tehát a játéknak ezen fajta formájában, amit célszerű minél inkább kihasználni.

Marksz Levente, a pécsi Játsszma! klub vezetőjének segítségét kértük abban, hogy milyen játékokat érdemes kipróbálni, melyek a legkedveltebb és legszórakoztatóbb játékok.

– Ez nyilvánvalóan egy szubjektív dolog, hogy kinek mi tetszik, és mivel rengeteg jó játék van, teljeskörűen nem is lehet felsorolni az összeset. Nálunk a családban is sok játék került elő az elmúlt hetekben. Az egyik ezek közül a Második esély című társasjáték, amelyet a 6 éves gyermekemmel is tudunk játszani – mondta Marksz Levente.

Második esély

Tetrisz jellegű, nagyon egyszerű játék, amelynek egyik előnye, hogy gyakorlatilag 10–15 perc a játékidő, kisebb gyerekek számára is érthető, és a felnőtteket is elszórakoztatja. Egy papírlapon a játékosoknak egy 9×9-es rácsot kell kitölteniük. A játék kezdetén mindenki kap egy kártyát egy kezdőlapkával, amelynek helyét a rácson kell megjelölnie, majd ezt követően körről körre új alakzatokat kell elrendezni a papírlapon.

Memoarrr!

Szülők és gyermekek számára is élvezetes, okos kis memóriajáték, amiben a játékosok kalózok bőrébe bújhatnak, és egy kitörni készülő vulkán szigetéről próbálnak meg minél több kincset ellopni.

Ganz Schön Clever

Nagyobb gyerekek számára kiváló kockajáték, melyet az Év Játékának jelöltek 2018-ban, illetve ebben az évben több, összesen 3 másik elismerést és jelölést is kapott. A játékmenet erősen épít a ceruza-papír, a kockadobás mechanizmusokra.

Álmaid városában

Városépítős játék, ahol ügyesen kell a sorszámokat elhelyezni az utcákban, parkosítani kell, medencével gazdagítani az ingatlant és különböző módon fejleszteni, hogy a lehető legnagyobb pontunk legyen a játék végére. A gurítsd-és-írd (roll & write) játékokhoz hasonlóan minden kör új lehetőségekkel szolgál, aminek az egyikét kell kiválasztani, majd máris jöhet a következő kör.

Catan Telepesei Junior

Catan Telepesei társasjáték gyerekeknek kidolgozott új változata. A gyerekek kalózhajókkal átkelnek a tengeren, és egy lakatlan szigetre bukkannak. Jó búvóhely lesz itt a kalózoknak. A kalóztanyák építéséhez azonban szükség van néhány dologra, például fára, szablyára, aranyra. Aki az első kalóztanyája helyét ügyesen választotta ki, az könnyedén hozzájuthat a következő tanya építéséhez szükséges anyagokhoz. Kellemes, bevezető játék azoknak a piciknek, akik most kezdenek társasozni, jól tanítja azt a gondolkodást, hogyan gazdálkodjunk a nyersanyagokkal, mire tudjuk felhasználni.

Készségfejlesztők

Azért, hogy a szülőknek is legyen ideje másra a játékon kívül, érdemes megismerkedni pár olyan társasjátékkal, amely egyedül is játszható. Az egyszemélyes készségfejlesztő játékokkal már az 4-5 évesek is nagyon jól elszórakoznak, ilyen a Smart Farmer, a Dinoszauruszok – A varázslatos szigetek, vagy a Hófehérke és a hét törpe. Ezen játékok mindegyikéhez tartozik egy feladványfüzet, amely megmutatja, mit hogyan építsen fel a játékos, ez már önmagában egy feladat, de ezután pedig meg kell oldani egy másikat is a különböző szabályoknak megfelelően.

Ezek a modern társasjátékok, melynek skálája folyamatosan bővül, a régi, klasszikus játékokhoz képest – mint a Ki nevet a végén vagy a Gazdálkodj okosan és a Monopoly – sokkal több hozzáadott értékkel bírnak. Hiszen amíg egy „dobok és lépek” típusú játék kimenetele a szerencsén múlik, addig ezekben a mostani játékokban attól függ a siker, hogy mennyire tudunk okosan gondolkodni, ügyesen, kreatívan hozzáállni egy-egy feladat megoldásához.

– Még a fentebb említett Ganz Schön Clever kockajátékról is az mondható el, hogy minimálisan függ a szerencsétől. Ennek ellenére nagyon szórakoztató, tehát dolgozik is az agyunk, miközben nem merít le minket a játék – mondta a társasjátékklub vezetője. Hozzátette, Pécsen és a megyében is pozitív tapasztalataik vannak arról, hogy az emberek mennyire ismerik ezeket az újabb társasokat. Érdemes vásárlás előtt az interneten is olvasni véleményeket a kiszemelt társasról, sőt rengeteg magyar nyelvű videó is van, amely bemutatja a játékot, így még könnyebbé teheti a választást. Emellett több olyan online felület is létezik, mint például a Board Game Arena, amelyeken a kézzel fogható társasjátékok adaptációja található meg, és teljesen ingyen kipróbálható, akár idegenekkel, akár távol élő rokonainkkal, ismerőseinkkel is játszhatunk.

Hódít a retró is

Ki ne emlékezne a régi szép időkre, amikor a nyári szünetben, a hétvégén vagy az ünnepeknél leültek a barátok vagy a családtagok és együtt társasoztak. Gyakran kiélezett, hatalmas viták kerekedtek belőle, vagy egyszerűen jól mulatott a család, de a legtöbben szép emlékeket őrzünk a régi közösségi társasokról.

A szülők gyakran szeretnék visszaidézni ezt az időszakot, a gyermekkorukat, és az akkor megszokott és kedvelt játékokkal játszani újra. Sokszor ezek a ma már retrónak számító társasok azonban nehezen beszerezhetőek, és valódi értékükhöz képest sokkal többet kell fizetnünk érte a boltban is. Mindemellett sokan arra is panaszkodnak, hogy nem nyújtott akkora élvezetet, óriási csalódást hozott ma a gyerekként nagyon szeretett játék, hiszen azóta sokkal kreatívabb és szórakoztatóbb társasokat adtak és adnak ki, amelyeket ha egyszer kipróbál az ember, már nem tudja értékelni a lépegetős elődjeiket.