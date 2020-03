A szemerkélő eső sem tartott vissza vasárnap több mint ezer futót attól, hogy teljesítsék a Pécs és Harkány közötti 25 és fél kilométeres távot. Cégünktől hárman is rajhoz álltak: Németh Krisztina, Danis Róbert és jómagam.

Egy futóversenynél véleményem szerint a kezdés a legfontosabb, a jó rajt meghatározza az egész versenyt. A 36. Pécs-Harkány országúti futóversenyen ez adott volt, a mezőny vasárnap pontban tizenegy órakor indult a Siklósi úti felüljáró mellől.

A tömegben mi hárman is ott voltunk, ahogy azonban a mezőny kezdett szétszakadni, úgy lassan elvesztettük egymást. Az út széléről rengetegen biztattak, a kisebbek még le is pacsiztak velünk.

Így ment ez szinte a város határáig, de utána sem hagytak minket magunkra, voltak, akik kocsikkal követtek, másik a bicikliről osztották a frissítőt. Ezek miatt éreztem azt, hogy az ezer feletti indulószám mellett is megőrizte a verseny családias hangulatát.

Az időjárás kegyes volt hozzánk, a tíz fok körüli hőmérséklet éppen ideális a hosszú futásokhoz. Esni csak Pogány után kezdett el, majd végig hol kevésbé, hol jobban csepergett, de ez nem riasztott el senkit. Ahogy Szalántán az egyik biciklis kísérőnk is mondta, fogjuk fel frissítésként az esőt. Az is volt, és jól is jött, mert a féltávon már túl voltunk, de a cél még nagyon messze volt.

A holtpont a legtöbbeknek a Túrony utáni kaptatón jött el, nekem kicsit később, már a Harkány felé vezető egyenesen. De onnan már nem volt messze a cél, befutottam, ahogy két kollégám is befutott. A célban pedig jól esett a meleg tea és a babgulyás, meg persze utána a fürdőben a lazítás.

Idén is kenyai futó lett a legjobb

A magam közel két és háromnegyed órás idejével közel sem voltam a legjobbak között – persze nekem nem is ez volt a célom. A leggyorsabb futó a férfiak között a kenyai Kimaiyo Maiyo Kiptum Hillary lett egy óra 23 perces idővel, pár másodperccel utána szintén két másik kenyai versenyző ért be. A hölgyek között Kemboi Vivian Jerop lett a legjobb, a kenyai futónő egy óra 39 perc alatt teljesítette a távot. Mögötte egy percen belül a PVSK sportolója, Szabó Tünde ért be, őket Bátai Réka követte.