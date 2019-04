Az utolsó napjához érkezik a Pécsi Egyetemi Napok

Ma a Punnany Massif teszi fel apontot az i-re a nagyszínpadon, de azért lesznek bőven mindőségi produkciók is.

A pénteki napot egy vihar zavarta meg a Pécsi Egyetemi Napokon, de ennek ellenére nem volt nagyobb fennakadás a rendezvényben, azt leszámítva, hogy az Irie Maffia koncertjét félbe kellett szakítani. A Kowalsky meg a Vega produkciója, mint a képeinken is látszik, már zökkenőmentesen mehetett, így örülhettek a középutas poprock rajongók. Mivel csak egy szabadtéri helyszín van, így a bulik jó részbe nem tudod beleszólni az időnként eleredő zápor.

A csütörtöki nyitónap után talán lenyugodtak a kedélyek is a hangerő miatt. A közelben lakók panaszkodtak arra, hogy nem tudnak aludni, mert hangos a rendezvény. Nos, nincs új a nap alatt, ez tavaly is így volt, igaz akkor a belváros lakosságának kellett kicsit tűrnie.

Ami az érme másik oldalát illeti, bent a helyszínen egyáltalán nem tűnik hangosnak a szabadtéri színpad. A csütörtöki Tankcsapda koncertre például az első 10-15 sorba kellett küzdenünk magunkat, hogy értékelhető hangerőt kapjunk.

Na de elég a rizsából, nézzük mit kínál a zárónap: a közéleti hiphop megfáradni nem képes zenekara, a pécsi Punnany Massif koncertje lesz az utolsó produkció a szabadtéri nagyszínpadon, de előttük a pécsi tagokkal is bíró Vad Fruttikra is talán érdemes kinézni. Szerencsére további pécsi zenekarok is jelzik azt, hogy ez mégiscsak egy pécsi fesztivál: odacsap a Mongooz and the Magnet, az Avement és a Generation Impasse is, de szintén a baranyai megyeszékhelyről indult a mainstream indie vezető bulisorozata, a Tesco Disco, melyet éjféltől kell keresni az egyik benti teremben. A nap koncertjét nyilvánvalóan Szabó Benedek adja majd a Galaxisokkal.

Addig is nézzük, micsoda frenetikus hangulat volt tegnap a Kowalsky meg a Vega egyesek számára lenyűgöző koncertjén.