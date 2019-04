Balatoni táborok is várják a gyerekeket

Bő másfél hónap és kitör a nyári szünet – a vakáció ideje alatt idén is rengeteg napközi, illetve táborozási lehetőség várja a gyerekeket. A legtöbb helyre már lehet jelentkezni, a pécsi iskolai balatoni táborokat is már meghirdették.

Közeleg a tanév vége – a legtöbb család már tervezgeti a nyaralását, a gyerekek nyári programjait. Idén is rengeteg táborozási lehetőség várja az óvodásokat, iskolásokat megyeszerte – sok helyen már fogadják a jelentkezéseket, sőt van, ahol már meg is teltek a férőhelyek.

A pécsi általános iskolákban ezekben a hetekben lehet jelentkezni az önkormányzat balatoni táboraiba. A Pécsi Kulturális Központ tájékoztatása szerint, mint minden évben, idén is folyamatban vannak kisebb-nagyobb felújítások a balatonfeny­vesi épületekben, a mosdókat, zuhanyzókat ki is festették, tavaly a stégek korszerűsítése is megtörtént. Az aktuális munkálatok május 31-ig várhatóan mindenütt befejeződnek.

– Összesen mintegy 200 gyermek és kísérőik férnek el a táborokban egy-egy turnusban, az elmúlt években átlagosan 1600–1800 gyermek vett részt a balatoni táborozásban egy-egy nyáron – a Pécsi Kulturális Központ adatai szerint. A szülők által fizetendő díjakat több tényező befolyásolja – a szállásdíj, útiköltség, étkezés, illetve a táborvezető által szervezett programok együttese képezi az összeget. A Pécsi Kulturális Központ fejenként hat éjszakára 3500 forintért tudja a gyermekek táborozását biztosítani – iskolánként változóan, a szervezett külön programok (például fagyizás, sétahajózás) függvényében, 24–28 ezer forint közötti az összeg, amely a hat nap során felmerülő minden kiadást tartalmaz.

Mindemellett idén is különféle tematikus táborozási lehetőségek, szünidei napközik sokasága várja a kisebbeket-nagyobbakat megyeszerte. Már most is rengeteg ajánlat közül lehet válogatni és a kínálat a vakáció közeledtével egyre bővül. Mindenki megtalálhatja a korának, érdeklődési körének megfelelő lehetőséget, a paletta rendkívül széles. A szülők pénztárcája az, ami határt szabhat: az ottalvós táborok 30–50 ezer forint körüliek, a napközik 15–30 ezer forintba kerülnek 5–7 napra.

Ahogy az elmúlt években, úgy idén is megjelenik a baranyai kínálatot tartalmazó „Vakáció” című kiadvány május közepén 10 ezer példányban. Ezeket a prospektusokat az iskolák helyezik ki, hogy a célcsoportból minél többen hozzáférjenek.