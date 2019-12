Belehajolnak a hajadba, de mi minden vár még ránk hétvégén?

A Péterfy Bori & Love Band hozza a slágereket az ülős koncertjén, de lesz még a hétvégén kaliforniai punk, érzelmes indie, és megannyi buli számtalan stílusban.

Péterfy Bori színésznő-énekesnő és zenekara érkezik a Kodály Központba péntek este. A tizenkét éve működő sanzon-pop-rock zenekar ünnepi, ülős-akusztikus-pszichedelikus koncerttel kedveskedik, a műsor gerincét a Love Band 2010-ben megjelent különleges 2B albuma adja, ám a koncertet vendégek színesítik: Bori testvére, Péterfy Gergely író és a zenekarral már közös számot is író slammer-rapper Saiid is együtt szerepelnek majd a Love Band legénységével a Kodály színpadán.

Pénteken este a Pécsi Estben a gitárok sikálásától lesz hangos a klub, nem árulunk zsákbamacskát, a Grenma 15 éves miniturnéjának pécsi állomása következik. A trió által játszott gyors, dallamos skatepunk dalok talán komolyodtak az évek során, de semmit nem vesztettek lendületükből. Vendégként a Kies teszi le a névjegyét. December 21-én ebbe a klubba érkezik a Cloud 9+ és az AWS közös turnéja, amelyhez a napokban egy közös dalt is kiadtak, ezzel is egy egyedi, rock-elektro-rap stíluskavalkádot ajánlanak a közönségnek. Az volt a céljuk, hogy kilépjenek a komfortzónájukból és a megszokott közegből, és egy kísérletezőbb, színesebb zenei palettát kínáljanak.

Pénteken este két buli is várja az érdeklődőket a Szabadkikötőben, a pincében a tört ütemek uralkodnak majd, fent pedig az I like Jam újabb epizódja döngöl. Szombaton pedig jöhet egy igazi ínyencség, ugyanis a Platon Karataev érzelmes indie dalokat hoz Budapest szívéből. A csapat nemrég Németországban turnézott, nyugodtan mondhatjuk, hogy európai értelemben véve is menő, amit csinálnak.

Komlón is zajlik a rockélet a hétvégén, tudniillik az év utolsó Cs.Í.T. koncertjét a Zrínyi Klubban tartják december 14-én, természetesen a tömény hard rock jegyében. Nem lesz kis műsor, hiszen a Gipsy Rock Band is megvillantja tudását jeles vendégként.

Aki pedig a hagyományosabb lötyögések híve, annak is számtalan stílust kínál a hétvége. Az Amper klubban december 14-én feketeöves techno foglalkozás lesz , Gaga, a Steam Shape és Robin Futaki alaposan kipókhálózza majd a basszusládákat. A Raktárban először jön Purebeat buli, Hamvai PG is tolja majd péntek este. Szombaton a Balokányban található Pepitában is bedurran az éjszakai élet, elsősorban a hölgyeknek kedveskednek a BPM bulin. A Pécsi Sörházban ugyanezen a napon a kilencvenes évekbe repülhetünk vissza, az ígéretek szerint minden stílusból csak a legjobbak jönnek eredetiben.