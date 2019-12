Rudán Joe karácsonyi koncertet ad, de ez még nem minden

A Kodály Központ mind a két nap megtelik élettel, de ezen kívül is lesznek minőségi koncertek és bulik a városban.

Pénteken a Kodály Központ vendége lesz a 2009-ben alapított Szabó Balázs Bandája, mely az elmúlt tíz évben az ország egyik legnépszerűbb zenekarává érett. A magyar népzenéből táplálkozó, sanzonos világból is merítő, popos elemekkel fűszerezett hangzású zenekar egy teljesen egyedi, határbontó és műfajépítő megszólalással érte el mindezt. Másnap is könnyűzenei koncert lesz a Pécs vezető hangversenytermében, a tavalyi nagy sikerű fellépés folytatásaként Rudán Joe karácsonyi koncertet ad. A vendégsor több mint illusztris lesz ezen az estén, hiszen Vikidál Gyula, Kalapács József, Szűcs Antal Gábor, Závodi János és a Vivat Bacchus Énekegyüttes is fellép, de ez még nem a teljes névsor.

A Pécsi Estben az ország egyik legnépszerűbb alternatív gitárpopzenekara, a Blahalouisiana mutatja be Minden rendben című idei lemezét pénteken este. Vendégként fellép a csupalány négyes, a HolyChicks. December 21-én ebbe a klubba érkezik a Cloud 9+ és az AWS közös turnéja, amelyhez a napokban egy közös dalt is kiadtak, ezzel is egy egyedi, rock-elektro-rap stíluskavalkádot ajánlanak a közönségnek. Az volt a céljuk, hogy kilépjenek a komfortzónájukból és a megszokott közegből, és egy kísérletezőbb, színesebb zenei palettát kínáljanak. Természetesen a koncertek után sem áll meg az élet, pénteken este a 90-es és a 2000-es évek legnagyobb bulizenéi jönnek, szombaton pedig JumoDaddy lesz a táncfelelős.

A Szabadkikötőben pénteken este egy időre utoljára érkezik a város egyetlen jamaikai életérzést átadó bulisorozata, a Reggae Hits The Town. Másnap az ország egyik legjobb koncertzenekara, a Mörk hozza el a legjobb dalait, és ahogy azt a srácoktól már megszokhattuk, számos improvizáció és meglepetés emeli az est fényét. Vasárnap a Nappaliban a szokásos karácsonyi koncertjét tartja meg a város egyik legfelkapottabb zenekara, a Kubalibre. A komlói Zrínyi klub egy igazi nagyágyút prezentál szombaton: a Piramis együttes érkezik a bányászvárosba.

A Pécsi Sörházban ezúttal egy igazi nagy producer teszi tiszteletét, hiszen a Snowland 3 keretén belül Pixa érkezik, de nem egyedül, ugyanis Fizboh is irányt mutat a zenéivel szombaton. A Trafikban pénteken este az év utolsó Balkán partija robbantja be hangulatot. A remek zenékről a Juice zenekar gondoskodik, de ez még nem minden, hiszen Dj RichMa pakolgatja majd a lemezeket, aki Eszékről érkezik hozzánk. A Balokány legendás klubjában, a Pepitában Rostás Szabika lép fel szombaton este, akinek a Csepereg az eső című klasszikussá váló mulatós dalt köszönhetjük.