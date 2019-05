Bulikból nem lesz hiány, minőségi koncertek és a retró is terítéken lesz

Igazi nagy durranás nem lesz ezen a hétvégén Pécsen, de azért teljesen bulihiányra nem kell számítani péntek és a szombat este sem.

A Ti-Ti-Tában pécsi underground zenészek gyűlnek össze leginkább a rock különféle válfajaiból, hogy egy jótékonysági est keretében az állatvédők munkáját segítsék. Az est szervezője a kalóztivornya műfajában jeleskedő Rumproof, de fellép még Huber Péter, a Perfect Symmetry, és a Deindolls is pénteken este.

A Nappaliban pénteken este a Bekvart játszik, amely egy különleges formáció, hiszen tagjai végzett színészek, és fellépéseiket igyekeznek show jellegűre formálni. Ez azt jelenti, hogy színpadon hat, de akár nyolc ember is áll, többen több hangszeren is játszanak, ezzel is izgalmasabbá téve a produkciót, ráadásuk a zenéjük műfaja sem mindennapi, hiszen csajozós rocknak nevezik azt. Másnap a Király utcai klubban a Synema játszik, a muzsikájukat az ambient, trip-hop, drum n’ bass elemek színesítik, főleg manuális hangszereken előadva. A csapat gyulai és környékbeli haverokból 2014-ben jött létre, a házi legendárium szerint egy moziban tartották az első próbákat.

A Szabadkikötőben a Can You Kick It nevű hiphop partisorozat folytatódik pénteken, ezúttal egy nagyon erős fellépővel, hiszen a hazai szcéna egyik leghitelesebb és legtechnikásabb mc-je, Funktasztikus érkezik, akinek a mélyről jövő rapje egyszerre megmozgat és elgondolkodtat. Szombaton egy éles műfajváltással az igényes gitárzenét prezentáló Petruska András hozza el új nagylemezét, a Relációt, melyről az énekes-gitáros-dalszerző elmondta, hogy az emberi kapcsolatok mentén fűzte össze a dalokat.

Huszonkét évvel az első kazetta után, öt évvel az utolsó koncert után újra játszik a legendás komlói zenekar, az Adrianmole a Zrínyi klubban. A kilencvenes években a koncertjeiken már stabilan 100-150 ember jelent meg a bányászvárosban, s a közönség nagy része lány volt, így nem csoda, hogy újra összeálltak.

Az E78-at ezen a hétvégén a mainstream elektronikus zene hazai nagyágyúi veszik célba: BSW, Gwm, Márió, Lévai és Ábrahám is a fellépők névsorát erősíti szombaton. Az Amper Klubban is feltámadnak az ütemek ezen a napon, Jody Wisternoff egyenesen Angliából érkezik, hogy cserélgesse a lemezeket. A Club Fashionbe Cosmonov érkezik pénteken, míg a Trafikban Luxfunk Party lesz immár második alkalommal, természetesen a funky-őrülteknek szeretnének kedvezni. A Pepitában is mozgolódásra lehet számítani, hiszen szombaton a Balokányligetben a nyolcvanas és kilencvenes évek legnagyobb slágereire lehet rázni, ráadásul, ha jó lesz az idő, akkor szabadtéren, és érdekesség, hogy a Pécsi Sörházban ezen a napon szintén ez a koncepció lesz a vezérszál: retro parti jön, igaz ott csak magyar zenékkel.