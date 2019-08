Csőstől jönnek a szabadtéri bulik, mutatjuk, miből lehet válogatni

Az előttünk álló hétvégén a maximumra járatják a szabadtéri rendezvényeket a megyében, így bőven van miből csemegézni könnyűzenei fronton.

Az Expo Centerben rendezik meg a Pécsi Sörfesztivált, ahol pénteken többek között Tolvai Reni, Curtis és Kis Grofó lép fel, szombaton Freddie, majd a Roy és Ádám. Vasárnapra is marad program bőven, helyi zenekarok mellett Pápai Joci ad majd koncertet, de fellép a fiatalok körében szintén népszerű AK26 is.

Immár tizenhetedik alkalommal rendezik meg a Nemzetközi Bluegrass és Akusztikus Zenei Fesztivált, melynek Abaliget a helyszíne idén is. Több, mint húsz ingyenesen látogatható koncertet kínál a rendezvény, a hazai előadókon túl neves külföldi produkciókat is. Van, aki a workshopok miatt látogat el a buliba, mert szeretne hangszerén jobb lenni, és olyan zenészektől tanulni, akik a műfajban már letettek valamit az asztalra. Olyanok is vannak, akik azért jönnek el, hogy napszaktól függetlenül örömzenélhessenek másokkal az abaligeti tóparton.

Siklóson is hatalmas parti csap le, ugyanis az idei várfesztivál csupa ínyencséget kínál. Pénteken többek között Rudán Joe, majd Balázs Fecó. Szombaton az elektronikus zene szerelmesei örülhetnek, ugyanis Castle Night Party néven Andro és Chris Lawyer pörgeti a zenéket.

Termál Motel és Kempingben Szigetváron a rockerek gyülekezhetnek, ugyanis SzigetVáRock Fesztivál döngöli földbe az érdeklődőket pénteken és szombaton, első nap olyan húzónévvel, mint a CS.Í.T., míg szombaton többek közötta Shock és a Rumproof zenéjére lehet fejet rázni, hajat pörgetni. Szászváron a focipályán a Neoton Familia sztárjai adnak élő koncertet, de előttük a Band Of StreetS is fújja, amit fújni kell. Szaporcán Péter Szabó Szilvia akusztikus koncerten mutatja be műsorát szombaton a helyi falunapon.

Augusztus 9-én szabadtéren a Káptalan kertben az ország legmenőbb latin/RnB partyja, a Bonita forrósítja fel az éjszakát. A tűzforró slágereket személyesen Ben JR, a budapesti Yellow, Bob és Story rezidense csúsztatja a lábak alá. Aki fedett helyen hasonló tematikában bulizna, annak jó hír, hogy Trafikban Dj Figi vérpezsdítő latin és reggaeton slágereket játszik pénteken este a szebbik nem legnagyobb örömére. A Pécsi Estben JumoDaddy pörgeti a lemezeket szombaton, aki közel tizenöt éves színpadi rutinnal a háta mögött az ország egyik legsokoldalúbb DJ-producere, aki stiláris megkötöttségek nélkül mozog a basszus zene, a pop, a legújabb EDM mozgalom valamint a trópusok zenei világa között. A Szabadkikötőben szombaton Solipse 1999 emlékparty címmel a húsz évvel ezelőtti, legendás első ozorai fesztiválra emlékeznek.