Csupa izgalmat tartogat a hétvége bulifronton

Ismét igen vegyes a paletta, már ami a bulikat illeti. Hiphop, elektro, slágerrock, lesz minden, mi fülnek ingere. Tessék szemezgetni!

Pénteken a Pécsi Estbe a döngölős stoner rock szerelmeseit várják, ugyanis egy román és egy ukrán együttes fog zúzni, a Roadkillsoda és a Sinoptik, de őket vezeti fel két helyi erő, a mindig vidám Deindolls és az Overmorrow. A koncertek után jöhet a szokásos táncolás az Estben, pénteken az R’n’B-től a trap műfajáig röpítenek a dj-k, míg másnap a rap nagyágyúi lesznek a fókuszpontban.

Pénteken a Nappaliban a Csángálló húzza a talpalávalót, mely egy öt lelket egyesítő család, léptük nyomán muzsikaszó, s vigadalom fakad. Zenéjükben a gyimesi és moldvai csángók világa, valamint a Balkán izgalmas népzenéje találkozik, melyek improvizációval, komponálással és énekkel válnak egy új egésszé.

A Szabadkikötőben pénteken este a pécsi hiphop fanatikusok jönnek össz ismét a Can You Kick It partisorozat keretében. Ezúttal a KalapKabát nevű banda erősíti a line-upot. Másnap a Nemzeti Kulturális Alap 25 éves születésnapja alkalmából a Király utcai klub színpadán Petruska és iamyank hozza el a minőségi muzsika legjavát. Petruska a magyar folklórt és a rock’n’rollt ötvözi humoros és szuggesztív előadásmódban. Utána a mindig különleges zenei világokban szálló Atreyu’s Horse by iamyank varázsolja el a közönséget álmodozó future-electronicájával, hogy egy belső utazásra invitáljon mindenkit a saját elméjébe.

Szombaton este a Zsolnay negyedbe, az E78-ba érkezik a Kistehén tánczenekar, amely tavaly fergeteges koncertsorozattal ünnepelte 15 éves fennállását, és elkötelezett közönségét. 2018-ban is tartogat meglepetéseket a zenekar a Kistehén rajongók számára, így a megjelenés erősen ajánlott a dallamos gitárzenék híveinek.

A szombaton a Trafikba érkező argentin Octavio Barattucci igazi vagabond előadó. Marginal című lemezét mind a dél-amerikai underground, mind a független singer-songwriter szakma zugfirkászata túlzás nélkül könnyes szemmel méltatja, de fellép még ezen a napon Dr. Daydr3amer is.

A komlói Zrínyi klub is igazi csemegét tartogat ezen a hétvégén, hiszen a Zorall érkezik, akik az egy hét múlva megjelenő új lemezüket mutatják be a bányászvárosban.

Az abszolút kirobbanó techno és a dallamos house zenék fogják a szombat este gerincét, szívét és lelkét alkotni az Amper klubban, miközben ismét egy újabb név kerül a Pécsett járó külföldi előadók hosszas listájára. La Fleurt Európa-szerte a legelőremutatóbb dj-k között tartják számon, míg ugyanez budapesti viszonylatban elmondható Avikáról, Nash K-t pedig a pécsi elektro hívek már jól ismerik. Ha már diszkó, akkor szögezzük le, hogy a Club Fashionben pénteken spanyol bulit tartanak, míg másnap Mr. Missh lesz a főfogás.