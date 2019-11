Ebédet is választhatunk a pécsi vásárcsarnokban

A minap körbenéztünk a pécsi vásárcsarnokban, hogy milyen kínálat van a kolbászsütőknél, milyen lángost árulnak. Mint kiderült, ezen a napon nemcsak mi, hanem az adóellenőrök is jártak náluk.

Negyven évvel ezelőtt decemberben nyílt meg a pécsi vásárcsarnok a Bajcsy-Zsilinszky utcában. Igaz az ünnepélyes átadója 1980. januárjában volt, ám az akkori városvezetés úgy gondolta, hogy az ünnepekre megajándékozzák a pécsieket, így karácsonykor ideiglenesen kinyitották a vásárcsarnok kapuit.

Jelenleg négy kolbászsütő és két lángosos működik a vásárcsarnok területén. A déli bejáratnál két kolbászsütő található, mivel ezek a helyiségek nagyobbak, mint a keleti részen lévők, talán ezért árusítják itt egy kicsit drágábban az ételeket. A hagyományos rántott gomba, karfiol, halfilé, hekk, ponty mellett, azért különlegességeket is találtunk, például rántott nyelvet, sült oldalast. Az ételeket súlyra adják, például 10 deka véres hurka 240 forintba kerül. Ha e mellé kenyeret, savanyúságot, mustárt veszünk, pár száz forinttal megdobja az étel árát.

Az egyik büfénél szóba elegyedtünk egy középkorú hölgg­yel, aki 30 éve szolgálja ki a vevőket. Mint elmondta, a kilencvenes években az átmulatott bulis éjszaka után itt reggeliztek hajnali ötkor az egyetemisták és főiskolások, azonban ma már csak elvétve tévednek be.

– Nem tett jót a büféknek, hogy rendőrségi hír lett abból az esetből, amikor egy egyetemistára rendőrt hívott az egyik biztonsági őr, mert a véleménye szerint randalírozott a fiatal. Az esetnek híre ment az egyetemen, hogy miként bánnak a fiatalokkal, ezért inkább más helyet kerestek a diákok, de mostanában ismét visszaszállingóznak – összegezte a forgalmat a vendéglátós hölgy.

Az eladók azt is elmondták, hogy főleg a középkorosztály és a idősebbek fordulnak meg náluk, de vannak visszatérő vendégek is. És hogy a kínálat miként változott? A szokásos sajtos, tejfölös lángos mellett megjelent a virslis, lekváros is. Kiderült volt olyan „ínyenc” vásárló, aki a lángosra: sajtot, tejfölt és lekvárt kért egyszerre, de többen rendszeresen itt is ebédelnek.