Egyedi vállalkozás indítására alapozza jövőjét a fiatal páros

Nehéz egy olyan vállalkozást létrehozni, amivel az emberek nem találkoznak nap mint nap. Keszthelyi Réka és Kovács Tamás ötlete, hogy íriszeket fotózzanak, azonban nem mindennapi. Előbbivel beszélgettünk.

– Honnan jött az ötlet, hogy létrejöjjön a Coloris névre hallgató vállalkozás?

– Mindig is kerestük a kihívásokat és az újdonságokat a munkánkban. Fontosnak tartjuk a folyamatos megújulást, ezért nyitott szemmel járunk. 2019-ben egy utazásunk során találkoztunk egy hasonló ötlettel. Hazaérve elkezdtünk gondolkozni, hogy is tudnánk mi ezt megvalósítani és továbbfejleszteni. Szerencsére régóta a szakmában dolgozunk, fotós-grafikus párosként, így nagy előkészületet nem igényelt az indulás. Több mint két éve folyamatosan csiszolgatjuk a technikát és tudásunkat.

– Mesélne kicsit erről a projektről?

– A k20 projekt keretein belül nyújtottuk be a pályázatunkat, az önkormányzat pedig 4 hónapra kedvezményes feltételekkel biztosította számunka az üzlethelyiséget. Mindehhez csak a koncepció kitalálása, egy jelentkezési lap kitöltése és ha van, akkor referenciamunkák feltöltése szükséges. A Király utcánál jobb helyet nem is kaphattunk volna, hogy bemutassuk a vállalkozásunkat. Itt folyamatosan van mozgás. Nyáron csak ki kellett nyitunk az ajtónkat és sorra jöttek az érdeklődők, a turisták.

– Mekkora érdeklődést mutattak az emberek?

– Szerencsére nem panaszkodhatunk. Mostanra akkora fejlődésen mentünk keresztül, hogy heti szinten turnézunk az ország különböző pontjain. Az emberek izgalmasnak és szépnek találják, hiszen ez a legegyedibb szervünk. Folyamatosan érkeznek a megrendelések az ajándékutalványokra, és az időpontfoglalások száma is egyre inkább növekszik, főleg most az ünnepi időszakban. Sokan szeretik a fotók mellett a nyakláncainkat is ajándékba adni.

– A másik projekt is ennyire érdekelte az embereket?

– A két szintnek köszönhetően a Colorissal együtt, a PutPet extrém kisállatfotózás is helyet kapott. A fotózás extrémsége abban rejlik, hogy egy üveglap segítségével alulról fotózzuk a kedvenceket. Ezek a pillanatok egyben különlegesek, egyediek, sokszor viccesek és kellően művésziek is. Az így kapott végeredmény pedig magáért beszél.

– Mik a további tervek a jövőre nézve?

– Mivel ennyi pozitív tapasztalat született ez alatt a pár hónap alatt, már tettünk lépeseket a jövőnkre nézve. A k20 kirakatba költözéssel egy időben, megnyitottunk a pesti üzletünket is. Itt is egy fiatal csapat dolgozik, akiknek szintén rengeteg megrendelésük van. Pécsi csapatunkat idén év elején bővíttettük ki egy fővel és most nyitunk a további bővülés felé. Országos szinten is szeretnénk még több helyen elérhetőek lenni, amihez folyamatosan keressük a partnereket. Külföldi megkereséseink is vannak már, velük folyamatban vannak a megbeszélések.