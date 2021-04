Egyértelmű jelzést adtak a vendégek, hogy elég a bezártságból

A legtöbb baranyai vendéglátóhely elmondhatja, meghozta a várt forgalmat a szombati terasznyitás. Körbejártuk Pécset és a dél-baranyai térség legkedveltebb éttermeit.

Az elmúlt hetek, hónapok várakozásai után végre megnyithattak a vendéglátóhelyek teraszai. Kíváncsiak voltunk, hogy a dél-baranyai térség városaiban mennyien mozdultak ki. Nem nagy meglepetés: rengetegen.

Elsőként Villányba indultunk, de útközben megálltunk Palkonyán is, ahol a Palkonyha teraszának asztalait is folyamatosan foglalták el a vendégek. A tulajdonos elmondta, szépen volt forgalom a kis faluban is. Nagyon várják, hogy a vendégházat is megnyithassák, várhatóan egy hét múlva erre is sor kerülhet. Továbbhaladtunk, és Villánykövesden a kis pincék elé is kipakolták az asztalokat. Ottjártunkkor nem voltak túl sokan, de Villány felől több, talán hasonlóan hozzánk, terasztúrázós csoportba botlottunk.

Örömteli volt látni, hogy a villányi pincesor teraszai is megteltek élettel. Az út mellett alig lehetett parkolóhelyet találni, ami jól mutatja, hogy mennyien érkeztek ezen a napon a városba. Családok, baráti társaságok, kerékpáros és motoros túrázók fogyasztottak az asztaloknál. Itt Villányban, de továbbhaladva Siklós irányába is, több rendőrautó haladt el mellettünk. Hogy a távolságtartásra, maszkviselésre vonatkozó szabályok betartására, esetleg az ittas vezetők kiszűrésére, vagy csak egyszerűen a közrend megőrzésére vonultak ennyien, azt nem tudni, mindenesetre jelenlétüket egyértelműen megerősítették ezekben a napokban.

Siklóson és Harkányban még nem nyitottak meg a fő turisztikai attrakciók, a vár és a gyógyfürdő, ezért itt valamelyest visszafogottabb volt a forgalom. Volt, ahol a felszolgáló az üres terasz előtt várakozott, kétszáz méterrel odébb lévő belvárosi kávézóban viszont tele voltak a kinti asztalok. Harkányban egy pizzéria teraszára ültünk be, itt is sorra érkeztek a vendégek, az üzletvezető pedig elmondta, délelőtt még csoport is foglalt asztalt. A Kossuth utcán a fagyizóknál annyian voltak, hogy asztalra már várakozni kellett, de inkább továbbsétáltak az emberek a tölcsérrel a kezükben. Itt is rengeteg kerékpáros csoporttal találkoztunk. És bár a fő vonzereje a városnak még zárt, azért a vendégek egyértelmű jelzést adtak arról, hogy mielőbb szeretnének „jönni-menni”.

Rég nem látott fesztiváli hangulat

A dél-baranyai térségből visszaérkezve Pécsen a Széchenyi tér felé vettük az irányt. Már elmúlt 18 óra, amikor a Bajcsy-Zsilinszky úton lévő kézműves söröző mellett elhaladtunk, ahol egyetemisták fogyasztottak kellemes hangulatban. Ehhez képest pedig szintén nem nagy meglepetés, hogy a Széchenyi tér és a Király utca teraszait is telt házzal találjuk. Esélyünk sincs asztalra, a forgalom estére pedig tovább fokozódott, ki túlzással fesztiváli hangulatot varázsoltak a baráti társaságok.

Hírportálunk szombaton este így látta a nyitás délutánját. Fotóztunk, videóztunk.