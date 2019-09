Egyesítették a két falut, összeadták Márokot és Pájlándot

Kilencedik alkalommal rendezték meg szombaton a Mároki Lakodalmast, amely a két falu, Márok és Pájlánd 1950-es egyesítésének állít emléket.

A pájlándi vőlegényt minden évben a sváb szokásoknak megfelelően kérik ki, a mároki menyasszony kikérője a magyar lakodalmas hagyományokat idézi fel. A falun látványosan végigvonuló násznépet a helyiek is kísérték egészen a szertartás – illetve a program – helyszínére, ahol Krizics Zsanett, Márok polgármestere adta össze a menyasszonyt, Márokot és a vőlegényt, Pájlándot. Ezután a lakodalmas menetben is résztvevő hagyományőrző csoportok léptek színpadra, miközben a résztvevők finom borokat, szörpöket és süteményeket kóstolhattak, illetve a gyerekeket arcfestők, trambulin és ugrálóvár várta.

A rendezvényt az idén pályázati támogatással szervezték meg, így az esti hangulatot is neves előadók koncertje alapozhatta meg. Az X-faktorban is bemutatkozott vásárosdombói Balogh Krisztofer és a tehetségkutató hatodik szériájának győztese, Opitz Barbi is fellépett, késő este pedig Matyi és a Hegedűs, valamint a Royal zenekar adta a talpalávalót.