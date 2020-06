Egymás rendezvényeit, látnivalóit is népszerűsítik

A két város adottsága különbözik, de a cél közös.

Mindkét dél-baranyai város, Siklós és Villány lakossága is új polgármestert választott az ősszel. A városvezetők eddig talán háttérbe szorult területeket erősítenek a saját településeiken, beleértve ebbe a más városokkal való szorosabb együttműködést is. Riegl Gábor, Siklós polgármestere csütörtökön délelőtt egyeztetésre hívta Mayer István villányi polgármestert és közvetlen kollégáit a turisztikai szezon eredményes megkezdéséért, rendezvényeik sikeréért.

A két város adottságai és lehetőségei ugyan különböznek, a találkozón mégis hasznos tapasztalatokat osztottak meg egymással. Megállapodtak egyebek mellett abban is, hogy segítik és népszerűsítik egymás programjait, összehangolt rendezvénynaptárral lépnek a nagyközönség elé.

A dél-baranyai térség harmadik lába, Harkány is újult erővel dolgozik a turisztikai szezon eredményességéért, a Kulturális és Sportközpont nemrégiben átvette a Tourinform iroda működtetését és a Harkányi Turisztikai Egyesület munkáját folytatja. A közeljövőben egy kiadványt is megjelentetnek, melyben a fürdőváros értékei mellett a környék látnivalóit is a turisták figyelmébe ajánlják a szakemberek.