Elektronikus zenék és a hiphop dominálnak ezen a hétvégén

A jövő heti a Pécsi Egyetemi Napok előtt lehet még egy utolsót hangolni az előttünk álló két napban. Ismét műfajkavalkád várható, soroljuk is, hogy kiket érdemes meghallgatni.

Pénteken este a Pécsi Estben a kellemesen ellazulós elektro-popban utazó zenekar, a fővárosi The Carbonfools mutatja be az idei év elején megjelent új nagylemezét. Ezúttal sem maradhat el egy pécsi gyökerű zenekar vendégelőadása, így aznap a szintén új zenékkel operáló The Immigrants is színpadra lép. Másnap a Kereskedők Háza római szintjén található klubba hosszabb kihagyás után a Žagar tér vissza. A zenekar a szünet után újult erővel és egy friss tavaszi turnéval érkezik. A koncertkörút apropója egy már régóta készülő kiadvány, az eddigi összes Žagar-album legjobb számait tartalmazó dupla remix vinyl felvezetése. A pécsi Kaktusból Olivér (oollvvrr) és Bence különleges felállásban, halftime és future beats szelekciót élő gitárral vegyítve vezeti fel az estét.

Péntek este a ColorStar érkezik a Nappali bárba. A formáció Magyarországon az elsők között ötvözte az elektronikus party zene különböző irányzatait a pszichedelikus, gitáralapú poprockkal. Idén megjelenő lemezéből ad ízelítőt a zenekar, de persze táncolhatunk a már bevált kedvencekre is.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Szintén ezen a napon a Szabadkikötőben a Can You Kick It nevű partisorozat folytatódik, a hiphop pécsi rajongóinak legnagyobb örömére. Fellép a buliban HRK, aki a szcéna kilencvenes évekbeli amerikai kultúrájából merít. A szövegeiben is ezt a vonalat igyekszik képviselni, Herring Franky pedig teszi alá majd az ütemeket. Szombaton a Király utca végén található klubban zenél az Amoeba. A zenekar koncertjeit az improvizatív jazz, funk és hiphop jellemzi. Az, hogy nincs két egyforma koncertjük, a lemezükön is hallatszik és most a pécsiek is meggyőződhetnek erről.

A szokásos táncos bulik sem maradnak el a hétvégén. Szombaton egy estére a budapesti Be Massive kiadó veszi át az irányítást az Amper dj pultjában. A Club Fashionben pénteken a jól megszokott diszkó előtt a Meggyfával hatalmasat robbantó Horváth Tamás lép fel és a G.w.M is a házban lesz, míg szombaton BPM party jön a legjobb minimal zenékkel. A Sörházban pénteken este Chiquita Neon címmel csajos estét tartanak, másnap pedig a 90-es évekbe repülhetünk vissza. A Trafikban pénteken a szokásos Yugo night keretében ezúttal a lelkes, egyedi stílusú, intenzív, nagyon jó hangulatú koncerteket adó Bácska zenekar érkezik tamburásokkal, majd ezt követően a legjobb balkáni zenékre lehet táncolni.