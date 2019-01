Ez a hétvége sem múlhat el bulik nélkül

Jön a Vad Fruttik, de a Rokokó Rosé is felvillanyozza az alternatív zenéket kedvelőket. Ezúttal egy hétfői eseményt is a kedves olvasóink figyelmébe ajánlunk.

Ez a hétvége is erősen indul, ugyanis a Vad Fruttik teszi tiszteletét a Pécsi Estben pénteken este. Az alternatív slágergyárosoknak tavaly jelent meg három év szünet után a legújabb nagylemeze, mely szép kritikákat kapott, és a rajongótábor száma sem csökkent. A hatalmas érdeklődés a pécsi koncerttel kapcsolatban is tapintható. A koncert után éles stílusváltással az ország egyik legnépszerűbb hiphop, trap lemezlovasa, dj Gozth szedi csokorba Drake & Travis Scott legnagyobb slágereit és közreműködéseit. Másnap a punkok veszik át az uralmat a Kereskedők Háza római szintjén, hiszen a Hétköznapi Csalódások csap oda, előttük pedig a Dirty Dawn sikálja a gitárokat. A szokásos szombat esti buli pedig az igényes elektronikus zenék jegyében telik majd, hiszen újra Belgium élmezőnyéből igazoltak fellépőt az Amperesek (akik most a Pécsi Estben szűkítik az ütemeket). A hazájában népszerű Leesa fog a BETWIXT négynegyedes szekciója mellett pörgetni január 19-én. Ha a tech house, deep house és techno szavak mondanak neked valamit, akkor ott a helyed.

A Szabadkikötőben pénteken este a reggae fanatikusai bólogathatnak dj Acid zenéire a jamaicai hagyományok előtt tisztelegve immáron tizenegyedik alkalommal. Másnap a Király utca végi klubban Pécs kedvenc lánycsapata, a Rokokó Rosé celebrálja az évnyitó koncertjét. Ezúttal a Verőköltő érkezik velük, akikre világegyetemet fürkésző filozofikus elmélkedés és az én legmélyére merülés, kötetlenül kalandozó eklektikus art-rock jellemző.

A Trafikban ismét minőségi szórakozásra lehet számítani, ugyanis a jugó életérzés szerelmeseit várják az aktuális klubesten, ahol a balkáni muzsikák kedvelői adnak találkozót egymásnak pénteken. A Club Fashionben szombaton egy estére színes festékbe borul a táncparkett és az UV lámpák fényében felizzik a tömeg. A Pécsi Sörházban ugyanezen a napon 90-es és a 2000-es évek legendáinak zenéire lehet bulizni. A Guala Club falai és lemezjátszói közé a Rádió1 legénységéből Loving Arms, Andrew Junior és Legendary Boy érkezik szombaton.

Bár nem éppen hétvége, de muszáj felhívni a figyelmet egy hétfői eseményre is. Néhány Cseh Tamás kedvelő január 21.-én a Nappaliban énekelgetve idézi meg ismert és ismeretlen dalokon keresztül a tíz éve elhunyt énekmondót, aki január 22.-én ünnepelné 76. születésnapját. Beck Zoli és barátai szívesen látják azokat is, akik elénekelnének néhány dalt a kedvenceik közül – hangszer lesz hozzá.