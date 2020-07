Ez történt 25 éve a Baranyában: tömeg a strandokon, a vásárban

Ezúttal azt gyűjtöttük össze, hogy mi történt a megyében negyedszázaddal ezelőtt. Laufer László képei és a Dunántúli Napló archívumának a segítségével repülünk vissza az időben.

Tombolt a kánikula, ezrek voltak Orfűn és a pécsi strandokon

Ha üdülésre legtöbbünknek már alig-alig van pénze, egy hétvégi strandolásra – a jelekből ítélve – még futja – kezdte cikkét a korabeli Dunántúli Napló 1995 július 10-én.

Baranyában a hétvégén mintegy 10-12 ezer ember fizetett azért, hogy egy talpalatnyi helyre le tudja tenni az otthonról hozott törülközőt vagy pokrócot és az otthoni kádnál is kisebb térfogaton, másokkal összeszorulva megmártózzon a langymeleg vízben. Leginkább azok érezhették magukat tömeggyűlésen, akik Orfűre látogattak, illetve a Hullámba vettek jegyet. Az üdülőfalu strandján szombaton 3500-an, vasárnap több, mint ötezren koptatták a füvet. A pécsi fürdőt a hétvégén négyezren tekintették a hőguta elleni legjobb megoldásnak, de Baranya többi strandján is szinte mindenhol telt ház volt.

Nemcsak a strand, a vásár is telt házzal ment pontosan 25 éve

A vásár látogatottsága rekordot dönthetett 1995 júliusának második vasárnapján. A parkolók már kora reggel megteltek, s zárásig folyamatosan hömpölygött a tömeg július 9-én. És hogy mibe futott bele akkori munkatársunk? III. századból származó római pénzek garmadáját, a mohácsi csata helyszínén kiásott rozsdamarta nyílhegyeket – és a Vörös Hadsereg világháborús érdemrendjeivel egy dobozban „békésen” megférő halálfejes SS-jelvenyeket és N.S.D.A.P.-kitűzőket is feljegyzett cikkében.

Elnyerte a mai formáját a kereszteződés

Huszonöt évvel ezelőtt, 1995 július elején kezdődött a Budai-vámnál lévő közúti csomópont átépítése. A nagyszabású munkálatokra azért volt szükség, mert a város keleti elkerülő útjának a 66-os úti (Komlói út) összekötő szakasza e kereszteződésen vezet át. Az addigi három ágú csomópontot négy ágúvá alakították, járdaszigetekkel, s forgalomirányító lámpákkal.

Új sorházi lakótelep jött létre Pécsett

Meszesen a Pap-szőlőben új lakótelep épült 1995 nyarára. Az itt kialakított, teljesen közműves lakótelkeken egyedi és sorházak egyaránt épültek. Az első építkezők már beköltöztek új otthonukba 1995 július elejére, de sokan abban az évben kezdték el a munkákat.

Megszűnt a Zsolnay SE

Júliusban derült ki 25 éve, hogy búcsúzunk egy pécsi sportkörtől, a Zsolnay SE-től. Élt 62 évet. Ha csak az azt megelőző évek „termését” nézzük, akkor kezdődött a PBTC-vel. Igaz, ott „csak” a labdarúgás szűnt meg, később ugyanez lett a sorsa a focinak a Kinizsinél.

Akkoriban még azt is lehetett hallani, hogy a futballpályát is eladják. Azt azonban végül is nem értékesítették, tömegsportra még használták.

Dr. Csikós Anikó, a Zsolnay Rt vezérigazgatója szerint az új vállalatvezetés – a gyárat akkoriban privatizálták – úgy döntött: a megyei I. osztályú labdarúgó csapat reklámhordozóként sem az igazi, meg aztán sokba, évente másfél millióba került.

A Kozármisleny indult helyettük a labdarúgó megyei I. osztályban.

Rockmaraton Szekszárdon

Egész héten át dübörgött a zene a Szekszárd melletti Csörge-tónál, ahol az ország minden részéből érkezett fiúk és lányok éjjel-nappal remekül érezhették magukat a nagyszabású rendezvényen.

Motormatuzsálemek csodadoktora Komlón

Szunyoghy György tanítványa, Szabó Zoltán – aki egyébként a Komlói Fűtőerőműben dolgozott 1995 júliusában – tizennégy éves kora óta bütyköli a motorokat, ülte meg először a Csepel nyergét, hogy később BMW-ék, Jawák, Simsonok sora, világháborús francia oldalkocsis motor, német(!) gyártmányú Triumph, sivatagi Zündapp, 1928-as Norton varázsolódott újjá a kezei alatt.