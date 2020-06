Ez történt 35 éve Baranyában, utazzon velünk a múltba!

Ismét a múltba kalauzoljuk olvasóinkat, ezúttal 1985 júniusának második hetébe repülünk, hogy akkori pillanatokat villantsunk fel olvasóink előtt. Az akkori eseményeket Laufer László fotóinak és a korabeli Dunántúli Napló cikkeinek a segítségével elevenítjük fel.

Divatbemutató vonzotta az embereket Uránvárosban

Június 8-án, szombaton tíz óra előtt öt perccel már tömeg állt Pécsett, a Mecsek Áruház előtt. A lenge nyári ruhákra, fürdőruhákra, s nem utolsósorban a csinos pécsi manökenekre voltak kíváncsiak a bámészkodók.

Akik eljöttek, 70—80 darabból álló nyári kollekciót láthattak. Csupa olyan holmit, amelyeket bent az áruházban megvehettek. A nadrág-póló, szoknya-póló együttesek, ruhák közös jellemzője, hogy könnyű, vékony, derűs színű anyagokból készültek. Tetszettek a nézőknek a rugalmas, testhez tapadó anyagú, két és egyberészes fürdőruhák, és a tréningruhák is. Szó mi szó, ilyesmit ma is szívesen néznénk, akár a Mecsek Áruház előtt.

Finn dalosok Szigetváron

Finn ifjúsági kórus érkezett vendégségbe Szigetvárra 35 évvel ezelőtt. Raahe városa tengerparti kikötő Nyugat-Finnarszágban, egyik nevezetessége tengerészekből álló kórusa, amelyet Pault Ylitalo vezet. Elsősorban finn népdalokat és népdalfeldolgozásokat, Sibelius műveit és sok angol szerzőt énekeltekl. Madrigálokat, spirituálékat, sőt mai, a könnyűzenéhez közel álló kórusokat is. Mint a finnek elmondták, Kodály Zoltán és Bárdos Lajos művei nagyon népszerűek náluk. Bükkösdön, Szigetváron és Szentegáton is felléptek.

Zivatar Baranyában, már akkor is rakétával védekeztek a jég ellen

Nincs új a nap alatt: ha június, akkor zivatarok. Így volt ez 1985. június 8-án is. A korabeli megyei napilap tudósítása szerint az alacsonyan szálló fekete felhőkből szőlőszem nagyságú esőcseppek hullottak a városra. Több helyen jég is esett. Tenkeshegyről kaptuk az értesítést: a zivatar szombat délután nyugati irányból érte el az úgynevezett védett területet és 14.30 órakor Mohács térségében hagyta el Baranyát. A veszélyeztetett terület felett 30 elhárító rakétával avatkoztak be. Pécs városában a tűzoltóktól több esetben kértek segítséget.

Korszerűsítették a pécsújhegyi szénmosót

A szoros határidőt mindenki érezte a pécsújhegyi szénosztályozó csaknem másfél milliárdos (!) rekonstrukciós munkálatain. Legfontosabb feladat az volt, hogy időben készüljön el az új nyolc szintes szárító. A kivitelezők összhangja határozta meg az építkezést, 35 évvel ezelőtt az ötödik szintnél tartozttak. A létesítményt 1986. májusra hozták tető alá.