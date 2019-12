Ezek kemény esték lesznek – Így zárja a pécsi partiélet az évet

Szépen ki lesz pörgetve a két ünnep közötti időszak a pécsi éjszakában, minőségi falatok közül csemegézhetünk. Mi pedig kettébontjuk a buliajánlót, egyelőre csak a péntekre és a szombatra koncentrálunk, aztán majd vasárnap újra jelentkezünk, nehogy lemaradjatok valami fontosról az év végéig.

Pénteken este a Pécsi Estben a ByeAlex és a Slepp nevű roppant népszerű hazai formáció ad teltházas koncertet (Frissítés: adott volna, mert ByeAlex lebetegedett, az új időpont január 17.), a koncert után pedig lehet kicsit rázni, a Los Santos Party a 80-as, 90-es és a nulla nullás évtized rapgyönyöreivel vár. Szombaton viszont borulhat a papírforma ebben a klubban, hiszen Grrr!!! Rím vs. Riff Fesztivál néven négy remek produkcióval lehet összefutni, ami azt jelenti, hogy a Slow Village, The Southern Oracle, Gege és a Pokoltornádó sújt le.

Az Expo Centerben hatalmas Balkán partival várják a nagyérdeműt pénteken, a házigazda a kiváló Juice Team Zenekar, Halid Beslic pedig fergeteges fellépéssel készteti táncra a mulatni vágyókat. Egy nappal később, szombaton hosszú kihagyás után, ismét ünnepi műsorral jelentkezik az ország leggyönyörűbb énekesnője, aki nem mellesleg elképesztő hanggal is bír. Zsédenyi Adriennről beszélünk, és a POTE-aulában (na jó, ÁOK-aula) teszi fel az i-re a pontot.

Aki azt gondolja, hogy a még ennél is minőségibb, ülős szórakozás elmarad ezúttal, az hatalmasat téved, ugyanis a Kodály Központban is a csúcsra pörgetik az estéket. Pénteken a 100 Tagú Cigányzenekar Ünnepi Nagykoncertje lesz a menü, szombaton pedig Tóth Vera a Budapest Jazz Orchestrával érkezik, a művésznő pedig Király Lindát és Mujahid Zolit hívta el magával énekelni, akikkel egy igazi, ünnepi varázslatot teremtenek majd a Kodály Központ csodálatos színpadán.

A Raktár parkettjére ezúttal is ráférne majd a kopásgátló, pénteken a Depeche Mode-őrülteké lesz az este, de akik a Bonanza Banzai és a The Cure mellett kedvelik a synth-pop, new wave, electro-pop, futurepop, dark wave, industrial, ebm zenéket, azok sem fognak csalódni. Másnap az ország egyik legfelkapottabb ifjú titánja látogat ebbe a klubba, ugyanis a 2019-es X-Faktor nagy felfedezettje, Manuel hozza el jellegzetes dalait, melyek megjelenésük napján a Youtube felkapottak listájának első helyéig meg sem állnak, milliós nézettségű mindegyik kivétel nélkül. Az Amper Klubban szombaton a Truesounds bulisorozatra lehet felszállni. Peter Makto, Davko, Gregory S. pakolgatja a zenéket.

A Szabadkikötőben pénteken este Hullámdiszkó jön Spatival és Szovjettel, lent a pincében pedig a Drum Theory ünnepi bulija hozza el a törtütemeket. Másnap ebben a klubban az Óperentzia nyomja le a frenetikus koncertjét. Egy kicsivel bentebb a Király utcai Nappaliban szombaton este a Jazzbois lép fel, amely most kivételesen egy house formációval jelentkezik be Pécs városába. A koncert után a I Like Jam dj-i játszanak. A Pepitában ezen az estén a Stoni Blues Band ad évzárót.