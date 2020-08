Ezen a hétvégén ezek a bulik jönnek: Szigetváron vár a rockfesztivál

A hatályos kormányrendelet értelmében továbbra is tarthatók 500 főig zenés-táncos események, így megint tippeket adunk lazulni, táncolni, mulatni vágyó olvasóinknak.

A hétvégi Múzeum Utca Plusz elnevezésű rendezvényen a pénteki megnyitón a Band Of StreetS utcazenéje jön, minden érdeklődőt várnak a retro és mai slágerek fúvós- és ütőhangszerekre, megafonra újragondolva. A pécsi banda a Bóbita Bábszínház óriásbábjainak kíséretében Széchenyi téri utcazenei koncertje után útnak indul, hogy megnyissa a Káptalan utca kéthetes programkavalkádját. Ezt követően szabadtéri népzenei mulatság veszi kezdetét a Vizin zenekarral: magyarországi horvát és macedón táncok, vérpezsdítő ritmusok szerepelnek a kínálatban. Másnap a Gourmet Piknik keretein belül a Betwixt dj-i játszanak az Északi Várfalsétány árnyas fái alatt.

Péntek este a legnagyobb latin, reggaeton, hiphop és r’n’b slágerekkel forrósítja a Kerti Est táncparkettjét a Rock the City csapata. Ugyanezen a helyszínen, de már az Amper szervezésében a Badgirls hármasa érkezik, akik immár két évtizede a hazai elektronikus zenei élet állandó szereplői. Hozzájuk köthető a Magyar DJ Magazin, a DJ Fesztiválok, de a keceli Koronában és a kiskunalasi DTD-ben tartott bulijaikról is legendák szólnak. Kicsit populárisabb stílusban a Trafikban pénteken és szombaton is várják a hamisítatlan slágerek rajongóit a ház rezidensei, de természetesen a Raktárban is lehetőség lesz a táncra a hétvégén.

Új programsorozat indul Kisház Akusztik fedőnév alatt Pécsett a Civil Közösségek Háza kertjében, ahol a helyi, tehetséges zenekarokat szeretnék bemutatni, melyekből szerencsére nincs hiány Pécsett és környékén. Így lesz ez az első alkalommal is, hiszen szombaton este a KubaLibre nyitja a sort.

Folytatódik a zenei rendezvénysorozat a Pécsi Nemzeti Színház erkélyéről most szombaton is, melyen fiatal pécsi muszikusok és előadók mutatkoznak be. Ezen a hétvégén Nemes Gábor latin gitárestje mellett Kőszegi Sámuel beatboxer is hallható lesz.

Mohácson pénteken éjjel élőzenés retro buli várja a slágerek szerelmeseit a 60-as, 70-es 80-as évek legjobb dalaival a Bárka Bárban, a fellépők pedig Produceller zenészei lesznek.

Szigetváron pénteken és szombaton egy minifesztivált szerveznek a hatályos kormányrendeletet betratva SzigetváRock néven a Termál Motel és Kempingben. A két nap alatt tucatnyi zenekar játszik, legjavuk környékbeli. A húrok közé csap többek között a helyi Small Town Foxes, a siklósi Nihil Chips, a Peet és a pécsi Siberia is pénteken. Egy nappal később pedig a Lil City Crew, a Dollar Street Gents, és a Shock is tiszteletét teszi a kisvárosban.

Komló éjszakai életében egy olyan stílusú buli jön, ami még nem volt a városban, hiszen augusztus 7-én Trap Starz Party a csap le a Zrínyi klubban, ahova érkezik dj Gozth és AKC Misi, hogy egy újvonalas rap bulival mutasson fényt az éjszakában.