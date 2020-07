Ezt látni kell! Nem akármilyen kavicsképekből nyílt kiállítás Pécsett

Babakocsit toló fiatalasszony, labdába rúgó focista és tangót táncoló pár, akik szinte eggyé forrnak össze a nyári melegben. Egytől-egyik kavicsokból készültek, mégis olyan történetet mesélnek el, ami percekig elvarázsolja nézőjét. Most ezekből a képekből nyílt kiállítás Pécsett, a belvárosban.

Több ezer kavics közül is képes megtalálni a megfelelő darabot

Korábban már beszámoltunk a háromgyermekes anya, Csányi-Haár Gina kreativitásáról, aki közgazdász szakmáját hagyta ott és vágott bele a nem mindennapi tevékenységbe.

– Ez az első kiállításom, de már most kapom a meghívásokat az ország minden pontjára – vallja be szerényen Gina, aki örömmel kalauzol végig minket a képek között.

– Nem vagyok egy kézműves típus, és először úgy gondoltam, hogy ezekhez nincs türelmem. De aztán egyre több kavicsom lett, és már az egész családomat, sőt a barátaimat is megbabonázta az új hobbim, így ők is gyűjtötték nekem – mondja Gina, aki így a világ minden pontjáról kapja az apró darabokat.

„Nem kell megformálni, festeni, és ez tetszik”

A kis kavicsképeken szereplő alakok főként háttal állnak egy-egy képen.

– Nem tudok rajzolni, ezért a legtöbbet oldalról és hátulról ábrázolom. Ez pedig nem kívánja meg azt, hogy kitaláljak nekik egy arcot. A ruházatuk, hajuk, tartásuk alapján teszem őket különbözővé, persze ezek kavicsok, így sokáig keresgélem a megfelelő darabot – mondja Gina.

Rengeteg kavics van otthon a szekrényben

– Egy-egy dobozban szín szerint vannak szortírozva a darabkák, így amikor kiborítok egy dobozt, akkor akár több ezer darab is szétszóródhat a padlón – meséli Gina, aki hozzáteszi azt is, hogy Amikor egy dobozt előveszek, akkor szín szerint tudom őket keresni. azt a dobozt veszem elő, amiből tudom, hogy megfogom találni a barnát, krémszínűt. csak azt van olyan kép, ahol nagyon apró darabokat kell felragasztani és ilyenkor a legnagyobb kihívás, hogy a ragasztó meg is tartsa a kabát „gombját”, ami olykor alig éri el a pár millimétert.

– Egy kép előtt sok időt eltöltenek az emberek, mert először megnézik a képet, majd a kavicsok formáját, hogyha ők is találnak valami hasonlót a földön, hogyan tudnák otthon felhasználni – mondja Molnár Zsuzsa a Reménysugár Kulturális Egyesület kulturális szervezője.

A kiállított tárgyakhoz idézeteket is kerültek,

hogy a néző történettel tudja párosítani az önmagában komor, de a falon már meseszerű képeket. A képek sikerét pedig mutatja az is, hogy már tengeren túlra is vittek belőle. A pécsi képek lógnak Amerikában, Olaszországban, Svédországban, sőt még Németországban is.