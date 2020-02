Felráznák a sportéletet Szászváron 

– Általános iskolásoknak tartunk hetente kétszer átmozgató edzéseket. Ha jó az idő természetesen a szabadban, ha rossz, akkor az iskola sportcsarnokában. Sok az érdeklődő és állandó a létszámunk ezeken a foglalkozásokon. Talán az elmúlt évekből erre vagyunk a legbüszkébbek – mondta Hang Csaba, a Szászvári Mocorgó Egyesület vezetője.

Az egyesület azonban fokozatosan fejlődne és fejlesztene is a településen. Hosszú távú tervek között szerepel, hogy a Mecsekben kerékpározóknak alakítsanak ki pályákat.

– Pár éve kialakítottunk egy DH pályát, ami a strandtól vezette le a kerékpározókat a faluba. Erre akkora volt az igény, hogy az ország számos pontjáról jöttek hozzánk. Sajnos, ezt a területet újra rendbe kellene hozni, hogy használni tudják a dombok szerelmesei – mondta Hang Csaba.

Az egyesület emellett a faluban található futball pálya mellé olyan ugratós terepet is kialakítanának, ahol a gyerekek gyakorolni tudnak, mielőtt nekivágnak a hegynek.

– Szeretnénk élettel megtölteni azokat a közösségi tereket, amik most elhanyagoltak. Nagy igény van arra, hogy edzőterme legyen Szászvárnak, ahol esetenként jógázni is lehetne – tette hozzá a Szászvári Mocorgó Egyesület vezetője.

A Szászvári Mocorgó Egyesület tagja Orsós Ferenc is, aki Kenyaiként lett országosan is híres. Hetente többször ő is foglalkozik a gyerekekkel, valamint rendszeresen részt vesz a közösségi futásokon is.