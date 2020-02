Feltámad a beat is, de elmondjuk, mi vár még ránk a hétvégén

Komlóra érkeznek a punk veteránjai, Pécsett két koncerten is a pszichedelikus zene tör utat. Ezek mellett jön a tengernyi táncos buli is természetesen. A javából csemegézünk.

Az idén 30 éves Korai Öröm zenekar tagjaiból alakult formáció, a Korai Trancemission érkezik pénteken este a Nappaliba, hogy visszatérjen a pszichedelikus gyökerekhez. A monoton, minimál dob és basszus feszültségét a percussion játéka oldja ezen az estén is. Megalakulása óta számtalan külföldi és hazai koncertjük mellett az Ozora Fesztivál nagyszínpadán 25 ezer fős közönség előtt zenéltek. Vasárnap este ebben a klubban a szokásos hétzáró lüktetést ezúttal Edgar Allan Pelo vezényli.

A Pécsi Estben szombaton a Csaknekedkislány lesz a fő attrakció. A zenekar 2011-ben alakult, a beatkorszak több nagy zenésze inspirálta az eddigi munkásságukat, de emellett a nyolcvanas éves magyar underground együttesei nyomokban fellelhetőek a hangzásvilágukban. Nem egyedül érkeznek, mert az egyik legfrissebb hazai indie-produkció, a Carson Coma is velük tart. Természetesen a koncert után éles stílusváltással jöhet a jól bejáratott szombat esti őrjöngés, Edo Denova pörgeti a számokat. Ne hallgassuk el azt sem, hogy pénteken este Back to the School címmel nyit a partikapu a klubban, Metzker Viktória lesz a bulifelelős.

A Szabadkikötőben szombaton este a pszichedelikus hangzásokra fűzik fel az estét. A műfajban utazó szegedi Sardelli tér vissza, a koncert előtt a szintén a napfény városából érkező Bellegance & Fraser páros pakolja a bakeliteket, de a klub pincéjében is hasonló tematika fogadja a betérőket.

Komlón a Zrínyi klubba a hazai punk egyik legnagyobb veterán együttese, az Auróra érkezik. A győri formáció a legjobb dalaiból nyújt át kétórányi élményt és lehetőség szerint pogót, és előzenekarként az Éhenkórászokat is magával hozza.

A szokás ezúttal is úgy hozza, hogy a jól bejáratott táncmulatságok is borzolják a kedélyeket a hétvégén, így pénteken este a Trafikban Essential címmel dj Kau táncoltat, míg az Amper klubban Mira Joo és Avika felel majd a megfelelő BPM-ekért másnap este. A Pécsi Sörházban egy hamisítatlan pop bulival várnak mindenkit pénteken este, vendégként pedig a tízmilliós videós megtekintéssel rendelkező BSW érkezik, a Raktárba pedig egy nappal később egy gigantikus hóparti keretében DJ Beny felel a muzsikákért. Szintén szombaton a latin disco party-val várnak mindenkit a Retro Music Clubban.