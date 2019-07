Fergeteges programokkal várták a jónépet a Rozé Fesztiválon

Évek óta több mint tízezer ember látogat el Villányba a Rozé Fesztiválra. Idén sem volt ez másként, a két nap alatt rengeteg programmal, koncerttel, kóstolóval várták az érdeklődőket a nyár legrózsaszínebb fesztiválján.

Madárijesztő, t-rex, a három testőr, muffin és Mary Poppins – persze mind rózsaszínben. Ilyen és ehhez hasonló kreatív jelmezbe öltözött fesztiválozók lepték el szombat délután a villányi rendezvényteret. Ugyanis ekkor, a Rozé Fesztivál második napján rendezték meg a hagyományos RozéMaraton jelmezes futóversenyt. A 3 kilométeres távot stílusosan rozéfröccs és málnaszörp frissítők kíséretében teljesíthették a résztvevők. A felnőtt és csoportos kategóriában indulók közöl a legjobbak különböző értékes ajándékokat – villányi borválogatás, bórkóstolóra szóló ajándékutalvány – nyertek, de a gyerekeket is díjazták. A Legrozébb induló különdíját pedig az kaphatta, aki a legtöbb rózsaszín ruhadarabot és kiegészítőt viselte, a nyertes hölgy összesen hetvenkét pink tárgyat húzott fel.

A kikapcsolódni vágyókat pénteken és szombaton is könnyű­zenei programokkal várták. Fellépett az Intim Torna Illegál, az Anna and the Bar­bies, a Blahalouisiana és az Iszkiri Gyermekzenekar is. A Rozé Fesztivál jelentőségét jól mutatja, hogy a helyenként esős idő ellenére is több mint tízezren látogattak el a két nap alatt Villányba, Győrből, Dunaharasztiból és Budapestről is érkeztek borkedvelők.

A RozéMaraton mellett, a profi futók számára a FutaFöld Sport Kft. szervezésében, FutaVillány néven hivatalos félmaratont szerveztek szombat délelőtt. A közel 11 kilométeres távot több mint kétszázötven fő teljesítette. A hölgyek között Bátai Réka, míg a férfiak között Halász Ádám lett az első. A csapatok közül a Nagy Viktor és Merk Péter által alkotott Fröccskölők állhatott fel a dobogó legfelső fokára.