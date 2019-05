Gombamód szaporodnak az étkezdék, népszerű a street food

Sokan el sem tudják képzelni, hogy az utcán, menet közben fogyasszák el ebédjüket, mások viszont kimondottan keresik az ilyen ételeket. Ezt az is jól bizonyítja, hogy Pécsen, ebédidőben szinte tele vannak azok a helyek, ahol gíroszt, hamburgert vagy lángost lehet kapni. Vannak, akik le sem ülnek, út közben, kézből fogyasztják el a választott ételt – igaz, erre a mostani, esős időben kevesen vállalkoznak –, mások csomagolva kérik, hogy a munkahelyükre visszaérve ebédeljenek meg.

Az utcai étkezdék előnye: csak perceket kell várni arra, hogy megkapjuk az ételt. Kimehetünk vele az utcára, és elfogyaszthatjuk addig, amíg várunk a buszra. Ezeket az ételeket könnyen beilleszthetjük a rohanó mindennapokba. Azonban felmerül a kérdés, mennyire megbízhatók ezek a helyek?

A hatóságok természetesen rendszeresen ellenőrzik a street foodosokat is, de a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal honlapján is olvasható pár jó tanács. Ahogy írják, gíroszt például csak ott vásároljunk, ahol a nyársat védik a portól, szennyeződéstől, ahol folyamatosan forgatják. A gíroszhúshoz kínált köreteket melegen tartó pultban, forrón kell tárolni, míg a salátákat, önteteket hűtve.

A biztonságosan üzemelő lángossütő környékén pedig nem érezhetünk égett, kaparó olajszagot. Itt is fontos, hogy a lángost, illetve a feltéteket védjék a szennyeződésektől, a rovaroktól. Ha a pulton nem tudják hűteni a feltéteket – sajtot, tejfölt –, akkor csak kis mennyiséget tartsanak kéznél, a többit hűtőszekrényben tárolják. A feltéteket, önteteket tartalmazó edényekhez kizárólag a kiszolgálók férhetnek hozzá, a vásárlók nem.

Pécs utcáin vagy a megye fesztiváljain egyre több street foodot árusító kocsit is lehet látni. Csák László már több mint tíz éve foglalkozik azzal, hogy hot dogot árul különböző rendezvényeken. Ahogy mondta, az ilyen alkalmakon kimondottan keresik őket, mert náluk gyorsan, szinte egy perc alatt elkészül az étel. A minőségre természetesen ők is figyelnek, az alapanyagokat például mindig ugyan­onnan rendelik, de a kocsijuk is mindenben megfelel az előírásoknak.

Nagy különbségek is lehetnek a street foodok áraiban

Utcai árusoknál sokan azért sem szeretnek vásárolni, mert drágának tartják őket, éppen ezért megnéztük a megyeszékhelyen, mennyit kell fizetni egy ebédért. Lángost már 250 forintért is kaphatunk, igaz, ezen nincs feltét. Sajttal és tejföllel már kicsit drágább, azért 560 forintot is elkérhetnek. Népszerű a sült kolbász és a hurka is, ezekből tíz deka 420, illetve 240 forintba kerül, amihez kérhetünk még kenyeret és mustárt is. Aki hamburgerre vágyik, 400 forintért is talál már a városban, de vannak olyan helyek, ahol 850–900 forintot kóstál ez a finomság. Gíroszt pitában és tálban is kínálnak a pécsi utcai árusok, előbbi 700–900 forintba kerül, utóbbiért 1200–1600 forintot kell fizetni.