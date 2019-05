Gyereknapoztak humorral, vasárnap pedig gurulnak a helyi motorosok

Csütörtökön a Dél-Dunántúli Motoros Egyesület gyereknapot tartott a hátrányos helyzetű és a rászoruló családoknak a Zsolnay negyed E78-as termében.

Ahogy évről évre megszokhatták a pécsi lakosok, a Dél-Dunántúli Motoros Egyesülettel húsvétkor és karácsonykor is szervez a rászoruló gyerekeknek adomány és ajándék gyűjtést, így ez gyereknapkor se maradhatott el, ezért hozták tető alá a Showder Klub délutánt.

Majdnem 250 főt tett ki a meghívott gyerekek és családok létszáma, jórészt olyanok, akik általában nem engedhetik meg maguknak, hogy egy-egy ilyen előadásra be tudjanak ülni. Segítségünkre volt Tóth Edu, a Showder Klub pécsi származású oszlopos tagja. A humorista egyórás műsort tartott a vendégeknek, és a végén közös fotózásra is lement a gyerekekhez. Mielőtt távoztak volna a csöppségek, megajándékozták őket játékokkal és plüssökkel a Mosolymanó Családi központ jóvoltából.

Amint azt Tóth András, a Dél-Dunántúli Motoros Egyesület elnöke elmondta remek napot tudhattak a hátuk mögött és mindenki nagyon jól érezte magát.

Jön a motoros gurulás vasárnap

Vasárnap immáron a nyolcadik Szezonnyitó Motoros Gurulást tartják az Expo Centerben 10 órától. Szoksás szerint színpadi beszélgetések, motoros kaszkadőr-show, kitelepülők, különleges ételek várják a kilátogatókat. Ahogy megszokhatták már, ez most is ingyenes rendezvény lesz.

A felvonulás 13 órakor veszi kezdetét, így a pécsi lakosok forgalomkorlátozásra is számíthatnak az alábbi útvonalon:

Expo Center – Nagy Imre út – Maléter Pál út – Siklósi út – Rákóczi út – Irgalmasok utcája – Széchenyi tér – Hunyadi János u. – Aradi vértanúk útja – Klimó György u. – Hungária u. – Szigeti út Tüzér u. – Expo Center útvonalon