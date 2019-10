Hangolódjon velünk a hétvégi bulikra, mutatjuk, mi vár ránk

A Pécsváradi Leányvásáron jön a közigényeknek megfelelő popzene, Pécsett az indie, a hiphop és a nemzeti rock is képviselteti magát. Vegyes a paletta szokás szerint.

A Nappaliban szerencsére nem csak poharazni lehet ezen a hétvégén, az egyik fellépő pénteken az országos indie-szcénába is egyre mélyebbre ereszkedő Doggos iránytűként mutatja meg, hogy mit kajálnak mostanában a fiatalok. Az ajánló szerint a zenéjükben egyszerre van jelen az indie zene fiatalos és nemtörődöm attitűdje és a rádiópop megfontoltsága. Zenél még az este folyamán a Fiúk nevű formáció, akik azt mondják magukról, hogy stílusukat a kelet-európai keserűség és az amerikai feeling good ötvözete határozza meg R’n’B és indiepop elemek összemosásával.

A Szabadkikötőben pénteken a pincebeli Techno Therapy buli mellett a helyi hiphop arcok szokásos kurzusa, a Can You Kick It szedi szét a házat a Sör És Fű nevű banda fellépésével. Szombaton a legendás Korai Öröm zenekar tagjaiból alakult formáció, a Korai Trancemission tér vissza a pszichedelikus gyökerekhez. Acid szintik, flamenco gitár, doromb és khoomei ének, könyörtelen dob és basszus jellemzi majd az estét.

A Pécsi Est ezen a hétvégén koncertmentes övezet lesz, de a bulik azért dübörögnek majd. Pénteken a városban tanuló külföldiek adják egymásnak a kilincset, másnap pedig a Next Level csapata hozza el Angliából Doctor P-t és Huccit. Doctor P-nek majdnem 650 ezer lájkolója van a Facebookon, tehát minden bizonnyal nagyszabású este elé nézünk. Mindeközben az Amper Klubban csajos buli jön, ugyanis Mira Joo és Avika kacsint rá a táncolókra, ha úgy tartja kedvük. A Trafikban pénteken este Dj Figivel belemerülhetünk a house és disco slágerekbe egy nagyszabású Ibiza partin. A Pécsi Sörházban a 2000-es évek zenéivel kecsegtetnek, Pitbulltól egészen Rihannaig terjed majd a paletta. A Raktárban a Pécsett tanuló spanyol diákok szervezésében jön a Spanish Fever, és a legjobb latin zenék mennek majd egész este.

Pénteken az Expo Center tere sem marad kihasználatlanul, érkezik ugyanis a Kárpátia. Nem lehet kérdés, hogy a nemzeti rock élcsapatára sokan lesznek kíváncsiak, főleg, hogy az előzenekari posztot a Cool Head Clan tölti be.

Tekintsünk kicsit Pécs határain túlra is! Az idei Pécsváradi Leányvásár az egész napos színes forgatagon túl természetesen koncertekkel is megörvendezteti a város legjelesebb ünnepén a helyieket és vendégeiket. Csak egy gyors felsorolásként álljon itt néhány fellépő: a Hooligans, Pápai Joci, Vastag Tamás és Horváth Tamás is emeli az est fényét, miközben a helyi elismert muzsikusokból álló Apsons a Woodstock ötvenedik évfordulója alkalmából ragad hangszert. Komlón a Zrínyi klubban a Nihil Chips hozza el a legnagyobb rockslágereket szombaton.