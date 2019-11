Hegyek, völgyek között zakatoltak a kis vonatok

Hegyeken, dombokon és kisvárosokon suhantak át a vonatok pár perc alatt. Nagy volt a forgalom, de nem kellett félni a torlódástól, hiszen szakemberek irányították a járműveket. A kis vonatok jövés-menését sok kíváncsi szempár figyelte a 28. Vasútmodell Parádén.

Nemcsak a gyerekek, a felnőttek is megigézve nézték, ahogy a kis vonatok átszelték a terepasztalokat a Pécsi Kulturális Központban a hétvégén rendezett 28. Vasútmodell Parádén. Minden korosztály talált magának elfoglaltságot ezen a két napon, a legkisebbek a játék terepasztalokon irányíthatták a szerelvényeket, papírmaketteket készíthettek, és favonatokat állíthattak össze. A nagyobbak inkább a részletgazdag terepasztalok köré gyűltek, amelyeknek hegyes-dombos tájai között kanyarogtak a vonatok elsuhanva a legelésző birkanyájak és az útépítések mellett, és átkelve a viaduktokon a mély völgyek felett. A legnagyobb építmények egész termeket töltöttek be, a sok apró részlettel mindegyik egy külön világot elevenített meg.

A Vasútmodell Parádét minden évben megrendezi az Első Pécsi Ifjúsági Vasútmodellező Klub (EPIVK), és mindig lehet valami újdonsággal találkozni. A terepasztalokat átépítik vagy bővítik, illetve különböző vendégeket hívnak meg. Idén például a Pécsi Gyors Vasútmodellező Klub állította ki építményeit a rendezvényen. A gyűjtőknek pedig lehetőségük volt adni-venni a modelleket – részben én is azért mentem a kiállításra, hogy érdeklődőt találjak egy nagyobb méretű hagyatékra. A megyében jóformán már nincsen vasútmodell bolt, ahol korábban be lehetett szerezni a vonatokat, ezért a gyűjtők is más fórumokon keresgélnek.

Szóba elegyedtünk az egyik eladóval, Balogh Csabával, aki elmondta, a modellek eladása az internetre költözött, különböző honlapok léteznek kifejezetten a szerelvények adásvételére. Hozzátette, hogy amíg korábban a külföldi vonatok is keresettek voltak, pár éve a magyar gyűjtőket leginkább a hazai modellek érdeklik. Akik korábban a vasútnál dolgoztak, érzelmi alapon választanak, és azokat a modelleket keresik, amelyeket például egykor ők vezettek. A gyűjtők is többfélék, vannak, akik féltve őrzik szerzeményeiket, mások folyamatosan a terepasztalokon járatják.