Huszonötödszörre nyitották ki pünkösdkor a pincéket Palkonyán

Huszonötödik alkalommal rendezték meg a Pünkösdi Nyitott Pincéket Palkonyán.

A kétnapos programra az idén is több ezer ember látogatott, a pincészetek finom borokkal és külön programokkal, élőzenei koncertekkel várták a borkedvelőket, akik között akadt olyan is, aki eddig minden évben részt vett a Nyitott Pincéken, de folyamatosan növekszik a fiatal, huszonéves vendégek száma is. A családok, baráti társaságok pokrócokkal készülve, a fűben üldögélve élvezték a finom borokat.

Beck Engelbert, Palkonya polgármestere elmondta tavaly döntöttek először úgy, hogy az egynapos programot két napossá teszik, ami nagyon jót tett, hiszen sokkal élhetőbb a rendezvény, nem egy napra zsúfolódik a közel tízezres tömeg. Mint fogalmazott, örömteli, hogy egyre többen szoknak le arról, hogy autóval jöjjenek Palkonyára, hiszen a különbusz-járatokon kívül megerősített vonatok hozzák-viszik a vendégeket és az idén először éjfélkor külön fesztiválvonat is indul vissza Palkonyáról Pécsre.

– Nagyon örülök annak, hogy sokan pléddel készültek, ez nagyon hangulatossá, barátságossá tette a programot – mondta a polgármester. A Palkonyai Pünkösdi Nyitott Pincék népszerűségének titka, hogy nem egy helyre koncentrálódnak a látogatók, hanem ide oda be-belesve, pillantva járják körül a helyszíneket, így mindent megismerhetnek anélkül, hogy nyomorogniuk kellene. A Haraszti borbirtokot nagyon szerették a vendégek, hiszen ott a tőkék között üldögélve, megpihenve kóstolhatták a borokat.

– Pécs és környékéről fiatal feltörekvő zenekarokat kerestünk meg, akik pontszerűen csináltak remek hangulatot. Ez a koncepció nekünk bevált, nagyszínpadot nem terveztünk az idén sem – mondta Beck Engelbert.