Idén a világítós lufi a legmenőbb

Akár a város főterén, akár a falu báljában, vagy egy házibuliban köszöntjük szilveszter éjjel az újévet, előkészülünk mindenféle csillogó-villogó, sípoló vagy dudáló kellékkel. A szilveszteri árusok már csütörtökön elfoglalták a helyüket, így kedvünkre válogathatunk a kínálatból.

Ezt ne hagyja ki! Búcsúztassuk együtt az óévet a legfinomabb receptekkel!

Az idei bulik nagy slágere a világítós lufi, amiből már nagyon sokat eladtak. Fényes nappal nem látványos, de éjjel a színes fények látszódnak, remek kelléke lehet egy szabadtéri szilveszteri bulinak. A pécsi Széchenyi téren áruló Háber Julianna elmondta, ez a szilveszter abszolút újdonsága, először az idei Vörösbor Fesztiválon árulták őket, most karácsony után pedig már sorban álltak érte a vásárlók. Persze a gyerekek először a világítós és csillogós holmikért nyúlnak, a felnőttek pedig előszeretettel válogatnak a szerencsepatkóból.

– Idén vendégségbe megyünk, a gyerekeknek és a barátainknak viszem az érméket és a patkókat. Ez nálunk, a mi családunkban már hagyomány, hogy az ünnepi asztalt a szerencsehozók díszítik – mondta egy épp a téren vásárló hölgy.

Az árusítóstanddal szemközti étterem három fiatal férfi dolgozójának a „V mint vérbosszú” maszkja tetszett meg, az esti bulikra tervezik felvenni, ezért vittek is rögtön belőle három darabot.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Érdekesség, hogy a belvárosi standok árai közt is jócskán mutatkoznak különbségek, akár több száz forinttal drágábban szerezhetjük be egyes helyeken a szilveszteri buli kellékeit. A Konzum sarkánál egy fiatal, húsz év körüli lánnyal futunk össze, ő épp a kalapok között válogat. Mint mondja, annyira nem szeretne feltűnő lenni, hogy egy maszkot húzzon magára, de mégis valahogyan máshogy szeretné a külsejét alakítani a megszokotthoz képest. Trombitát már vett tavaly, még szerpentint és konfettit keres. „A klasszikusokat”, ahogy ő mondja.

A hagyomány szerint egyébként az éjféli nagy zajjal nem csupán az óévet búcsúztatjuk el, hanem vele az ártó, rontó erőket is, tehát a kürtöt és a dudát is – mondhatni – okkal keresik a legtöbben. Egy tíz év körüli fiú viszont a maszkok között válogat. Az eladó szerint a „Sikoly” című filmből ismert maszk még mindig nagyon keresett, de a koponyás és a Darth Vader-es is minden évben elfogy.

– Mi az idén a barátainkkal köszöntjük az újévet egy házibuliban. Semmi extrát nem terveztünk, mint egy kis kalapot és egy szolidabb parókát – mondja nevetve egy fiatal pár. Ránézve a kínálatra, a szolid parókát nem itt fogják megtalálni, a rózsaszíntől a lilán keresztül a királykékig mindenféle színű megtalálható az árusnál.

A nagypapák a szerencsemalacok között válogatnak, hiszen a hagyomány úgy tartja, hogy szilveszter éjjelén, újév napján megalapozható a következő évi szerencse. Az ehhez kapcsolódó babona évszázadokra nyúlik vissza. Az Alföldön az év utolsó napján, kocát látni malacaival együtt, jó jelnek számított. Ebből a babonából származhat az, ha valakit szerencse ér, a mai napig azt mondjuk rá: „malaca van!”

Szilveszter napján még késő délutánig van idő válogatni, addig a legtöbb árus várja a vásárlókat.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS