Idén összesen 153 műanyag dísz került fel az orgonabokorra Komlón

A napokban kereste meg szerkesztőségünket egy komlói hölgy, s hívta fel a figyelmünket arra, hogy évről évre feldíszít a lépcsőházában lakó közösség egy gyönyörű tojásfát. A városba látogattunk, megcsodáltuk az alkotást.

Ezt ne hagyja ki! Áder János: erkölcstelen és elfogadhatatlan politikai hasznot remélni a járványhelyzetben (videó)

Széles mosollyal fogadott minket kedd délelőtt Kodráné Ignáczy Enikő. Az, hogy kedveli az ünnepeket, már a komlói lépcsőházba lépve kiderült, ajtaja előtt kedves nyuszis díszítés csalt mosolyt az arcunkra. Az idős hölggyel beszédbe elegyedtünk – elmesélte, hogy férjével öt éve laknak ebben a lakásban, s négy éve díszíti fel szezonról szezonra a lépcsőház előtt található fát. Ám nem teljesen egyedül díszít, szívesen segítenek neki a tömbben lakók is, így a saját és a közösség örömére tevékenykedik.

Amikor megláttuk a fát, tényleg csak ámultunk. Szinte teljesen tele volt díszekkel, színes, nyuszis, húsvéti mintájú tojásokkal. De a földszinti lakás erkélyén is láthatóak voltak színes tojások, igazán szép volt így a kompozíció.

– Már ma reggel is sok nézőnk volt itt a fánál, évek óta díszítjük, de szerencsére még egy tojást sem loptak el. Mindig megszámolom mennyit viszünk ki, az idei évben 153 tojás szolgál díszként – mondta a hölgy.

Azt is elmesélte, hogy a környékbelieknek találkozási pont, randevúhelyszín is lett a tojásfa. Közösségkovácsoló ereje is van – a hölgy a saját fülével hallotta már, hogy valaki így szólt társának: gyere, várlak a tojásfánál, hozd a kutyát is, megyünk a boltba.

Gyakorlatilag bármilyen ágat felhasználhatunk egy tojásfa készítéséhez. Ha a szobában állítunk fel ilyen díszt, akkor az alap vágott barka, aranyeső is lehet. A komlói tojásfa alapja élő növény, mégpedig orgonabokor. Ez azért is jó, mert így nemcsak húsvétkor, hanem más jeles napokhoz kapcsolódva is fel lehet díszíteni. Nem meglepő, hogy ezt gyakran meg is teszik.

– Május elsejére például színes szalagokat raktam ki, csak tavaly esett az eső, így eláztak a krepp papírok. Az idei évben laminált szalagot szeretnék kirakni, az ugyanis nem ázik el. Remélem, addigra már kinyitnak a boltok, és be lehet majd szerezni ezeket szalagokat – fogalmazott Kodráné Ignáczy Enikő.

Az előző évben anyák napja alkalmából piros kis szíveket akasztottak ki a fára, szebbé téve az ünnepet. Mint megtudtuk, más ünnepnapokon sincs pihenő: mikulásra, karácsonyra a lépcsőházat szokta kidekorálni a hölgy – a postaláda köré például ezüst szalagot tesz, a faliújságra pedig természetesen mikulásos dekorációt rak ki kicsik és nagyok örömére.