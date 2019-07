Igazi nyári felhozatallal kecsegtet a hétvége bulifronton

Természetesen nyáron sem maradnak el a bulik, szórakozni ilyenkor is kell. Egyre több a szabadtéri program, de a klubokban is lehet még izzadni.

A hétvégét akár indíthatjuk is a Káptalan Kertben, ahová a szezon második koncertjén a Honeybeast érkezik. Az ironikusan érzelmes, lelki élet bugyraiba turkáló, máshol a tábortüzek hangulatát visszahozó zenekar két aranylemezzel és számos slágerrel büszkélkedhet, dalaikat kívülről fújják a rajongók. Minden bizonnyal így lesz ez holnap este is, és így még inkább bejáratódik koncertekkel a régi-új koncerthelyszín. A Pécsi Estben sem áll meg az élet (amely egyébként a koncert esőhelyszíne), ugyanis szombaton Los Santos Party névvel a nyolcvanas-, kilencvenes-, kétezres évek legjobb hiphop és rap zenéire lehet bulizni.

Szombaton este a Zsolnay Negyed Pirogránit udvarán a Dejan Terzic Quartet zenél. A jazzdobos Németországban nevelkedett és tanult, és a kilencvenes évek eleje óta részt vett több stílust egyszerre felölelő európai, nemzetközi zenei együttműködésekben. Saját kifejezési eszköztárába észak- és dél-európai megközelítéseket ötvözött, lehorgonyozva mindezt Európa keleti részén a saját, szerb származásának hagyományos zenei talajába. A Melanoia együttest 2012-ben hozta létre, bemutatkozó albumukért 2014-ben elnyerték a német Grammy-nek nevezhető Echo-díjat a legjobb dobos kategóriában.

A Szabadkikötőben a Kaktus játszik szombaton, a zenekar a májusban megjelent, ‘Of Vampires, Witches, Priests, and Other Human Beings’ című harmadik nagylemezükkel minden eddiginél színesebb és kiforrottabb anyaggal jelentkeztek, melyre a dalszerkesztéshez való előremutató hozzáállás, a zenekar eddigi hangzásának újragondolása, műfajilag pedig az experimental indie és art-rock irányzatok jellemzők. Rendhagyó módon, az este folyamán a koncertjük után több vendégzenésszel kiegészülve egy teljesen improvizált műsorral is készülnek.

A Trafikban a hagyományosabb értelembe vett diszkó szerelmesei mulathatnak pénteken este. A rezidens lemezlovasok, Josh és Kau a világ listáiról szemezgetett zenéket és leendő slágereket hozza el egy hatalmas bulira. A Széchenyi téren levő Guala Lounge & Club most hétvégén az R’n’B és a latin zene kedvelőit várja szombaton, a dj pult mögött Ravewell pakolgat. A rockerek ezúttal a Sárkány Barlangban gyülekezhetnek szombaton, hiszen jövő héten kezdődik a Rockmaraton, s ezt szeretnék beharangozni egy jó kis kétnapos őrülettel.

Aki a bluest szereti, annak a hétvégén az útja egyértelműen a közeli Paksra vezet, hiszen a woodstocki fesztivál 50. évfordulója előtt tisztelegnek a Gastroblues Fesztiválon. A paksi eseményen szombaton fellép a woodstocki fesztivál két legendás, brit szereplője, a Ten Years After (TYA) és Miller Anderson. A később a Spencer Davis Grouppal és a Chicken Shackkel is ismertté vált skót gitáros a Keef Hartley Banddel játszott az 1969-es fesztiválon.

A Balaton partján is beindult az élet, így most már oda is mehetünk bulizni, a siófoki Plázson szombaton este például Majka tekeri fel a hangerőt egy szenzációs koncerttel, ahol egyébként Király Viktor is fellép.