Így ünnepelnek fényárba borulva a baranyai települések

Több mint ötven fotót küldtek be olvasóink az adventi időszak elején meghirdetett felhívásunkra, hogy bemutathassuk a baranyai városok, falvak közös karácsonyfáját, ünnepi díszeit.

Ezt ne hagyja ki! Főzzük ki együtt, hogy milyen halételt kerüljön az asztalra karácsonykor!

Örömmel fogadtuk a beküldött fotókat és örömmel is mutatjuk be most ezek egy részét. A hangulatos képek mellett többen is megleptek minket egy-egy kedves történettel. Szabadszentkirályon például a Temető utca elején áll egy gyönyörű adventi koszorú. A képeket beküldő Keszthelyi Ágnes elmondta, a koszorúhoz szükséges anyagok árát az utcában élők adták össze, majd a szintén utcabeli Dragovecz Károlyné férjével közösen készítette a díszt. A lakók minden vasárnap fél ötkor találkoznak és közösen gyújtják meg a gyertyát, így összehozza kicsit az utcában élőket.

Kiskassán a közmunkaprogram keretén belül – mivel famunkákkal foglalkoznak – készítették el a település makettjét fából és azt világították ki adventre. A makettet a polgármesteri hivatal előtt állították fel és ki is díszítették a minifalut. A fotókat Veszprémi Istvánné, polgármestertől kaptuk.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Horváthné Priol Ágnes diósviszlói képviselő a falu keleti bejáratánál felállított betlehemről küldött képeket. Negyedik évben készítették el, az összeállításában olyanok vettek részt, akik rendszeresen szereplői a falu kulturális életének, illetve sokat tesznek szép megjelenéséért.

Nagy kedvenc a vokányi mézeskalács házikó, amelyet hét évvel ezelőtt készítettek. Az alapjait Schönberger Ferenc alpolgármesterrel építették OSB lapból, a ház dekorálását, festését Bálintné Eibel Izabella és Garner Zsuzsa készítette.

Túronyban vasárnap a lakók közösen díszítették a havas völgyben álló fenyőt, majd a résztvevők „Túronyi Advent” feliratos bögrékből fogyaszthatták a forró teát és a forralt bort. A gödrei önkormányzat szintén vasárnap rendezte meg a hagyományos Gödrei Adventi Vásárát, a helyszínen sült kolbásszal, forró teával és forralt borral várták a helyieket és a Mikulás is ekkor lepte meg az ünneplőket.

Mozsgón az advent fényeit második évben állják körül a helyiek mind a négy vasárnapon. Az önkormányzat pogácsával, mézeskaláccsal és forralt borral várja azokat, akik együtt kívánnak ünnepelni. A hangulatot a falu karácsonyfája, hatalmas adventi koszorúja és a karácsonyi fények teszik teljessé. Bízva abban, hogy a képes összeállításunk elnyerte olvasóink tetszését, hagyományt is szeretnénk teremteni, reméljük, jövőre még többen kapnak kedvet a hangulatos fotók elkészítéséhez.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS