Ilyenek voltak a vendéglátóhelyeink, a Nádor meg a többiek

Hol van a helye az éttermeknek az életünkben? Archív képeink segítségével erre keressük most a választ.

Ha valakit megkérdeznek az egyetemi éveiről, hogy milyen volt akkoriban a város, akkor valószínűleg úgy kezdi a mondatait: „Tudod a Nádor mellett, ott a Széchenyi téren”, vagy „A Kalamáris közelében az ÁNTSZ-nél”.

A vendéglők az ember egész életében fontos illesztőpontok, nagy találkozásokat, céges eseményeket idéznek meg, vagy fontos személyes eseményt, élményt, döntést lehet hozzákapcsolni. Ha például Pécs szóba kerül valahol az országban, akkor biztos, hogy rövidesen már a régi Nádorról is szó esik, a sörözőről az étteremről, a kávéházról. És ilyen legendás hely jó néhány akad minden időben.

Az Aranykacsában például egykor hétről hétre összejött a blueskedvelők többsége, s volt idő, amikor a Mandulás kemping mellől a büfétől indultak nagy túrákra a szocbrigádok, később meg a nagycsaládok. A Tettye Vendéglőnek mondjuk az a különlegessége, hogy több évtizede töretlenül ugyanazon a magas szívonalon kínál minőségi ebédeket, ide mindig érdemes elvinni a messziről jött vendégeket. Vannak aztán igazi esküvői helyszínek is, ilyen egyébként az iménti Tettye Vendéglő is, vagy a Bagolyvár, ahol a rokonság száz fő felett is elfér, és évek múlva is emlékezik, hogy mi is történt a panorámát csodálva azon az ominózus napon. A Király utcában ma már egymást érik a vendéglői teraszok, a kitelepített asztalok, de harminc éve még csupán egy-két helyen próbálkoztak efféle merészséggel.

Az embert sokszor nem is annyira az ott kapott ízek, sokkal inkább a sajátos hangulatok rohanják meg. Meg egy kicsit a fiatalsága, annak minden örömével.