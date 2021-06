Indul a mini Fishing on Orfű, ez lesz csütörtökön

Nagy esemény veszi kezdetét ezekben az órákban, hiszen az országban első fecskeként végre egy nyári fesztivál kezdődik csütörtökön. Még ha kisebb is, mint megszokhattuk.

Erre nem volt példa mostanában, tavaly nyáron is csak a nagyon mini fesztiválokat szervezték meg, ám most, június 17-én startol egy olyan buli, ahol tömeg lesz, ha nem is nagy, és egymás után tucatnyi zenekar.

Természetesen a bama.hu stábja is beleveti magát a történetbe, így itt most ki is emeljük, hogy az első napon mit érdemes megnézni.

Este hattól a Mayberian Sanskülotts játszik a Borfaluban, majd 20:20-tól a Supernemet lehet megnézni az Amondó színpadon. Egy órával később a nagyszínpadon (amely nem a szokásos nagyszínpad, hanem a második nagyszínpad helyén lesz) a pécsi 30Y tekeri maximumra az erősítőket. A Pál Utcai Fiúk este 11-től nyomja neki az Amondó színpadon, de a Borfaluban a P.A.S.O. játszik ugyanekkor. Aki még bírja, az a Bohémian Betyars-ra pattoghat éjféltől, majd a Platon Karataevvel lehet menni nyugovóra.

A fesztiválra fesztiválbuszok közlekednek, a Volán taxi fix áras fuvarokkal dolgozik, aki pedig kint sátrazna, az ingyen megteheti. A bérletek már elfogytak a fesztiválra, de a helyszínen is lehet még csütörtökre napijegyet váltani.

A MiniFishing a jelenleg hatályos rendelet értelmében kizárólag védettségi igazolvánnyal látogatható, amelyet plasztik kártya vagy applikáció formájában is bemutathatsz. A beléptetéskor a védettségi igazolványon vagy applikációban feltüntetett személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványt is fel kell mutatni.

A beléptetés már megkezdődött, a kiemelt kép friss, meleg, ropogós.