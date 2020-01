Ismét elmondjuk, mi vár ránk a hétvégi éjszakában

Szalagavatós bulik és a jól bejáratott táncesetek mellett lesz néhány remek koncert a megyében. Összegyűjtöttük olvasóinknak, hogy merre tudnak a hétvégén lazítani.

A Bagossy Brothers Company érkezik pénteken este a Kodály Központba, hogy bemutassa Pécsett is a Csendes Vizeken című szimfonikus műsorukat, melyen közreműködik a Heuréka Pop Orchestra is. A gyergyószentmiklósi illetőségű zenekara indie, az alternatívés a folk hangzásvilágát egyesíti, különleges műsorukra a szerencsések férnek csak be.

A Pécsi Estben is egy igazi hazai nagyágyú rúgja be a hétvégét, ugyanis a Belga mutatja meg, hogy mitől annyira népszerűek már lassan két évtizede. Őket nem is kell bemutatni, aki nem ismeri az ikonikus szövegeléseiket, nem is itt él. A koncert után Wannabe címmel a kilencvenes és a 2000-es évek slágereire lehet nosztalgiázni, a lemezjátszók mögött pedig Daniel Dash áll majd.

A Trafikban az új év első Balkán bulija várja a déli életérzés szerelmeseit pénteken este, ezúttal Dj Toya fog zenélni, aki a legjobb balkáni zenéket mutatja meg számunkra. A neves dj Bosznia Hercegovinából érkezik először a városunkba. Másnap ebbe a klubba dj Figi hozza el az örökzöldeket és az újdonságokat. A tánc itt is alap lesz.

A Szabadkikötőben I Like Jam Party címmel indul a hétvége AA LOCX, Elza, Smartin zenélnek, másnap pedig Szombat esti frász címmel köszönt be egy házibuli a klubban. Szombaton kora esti Siaga dj setre lehet lazulni a Nana Bistro bárban, elsősorban a hiphop, a rap, a jazz és a future beats rajongók örvendezhetnek. Az Amperben a house és a techno lesz terítéken, ugyanis a 12 Years of LavaLava turné keretében Jaffa Surfa, Tolo, VRKO és Falcao pörgeti majd a dalokat. A Raktárban és a Pécsi Sörházban pedig az ilyenkor jól megszokott szalagavatós afterbulikra várják a végzősöket.

Harkányban, a művelődési házban az Ismerős Arcok zenekar koncertjére várják a nagyérdeműt pénteken este nyolctól. Az együttes rajongói most sem számíthatnak másra, mint a megszokott emelkedett atmoszférájú koncertre. Az est folyamán a banda a legkedveltebb dalaiból összeállított műsorral készül, ha tippelnünk kéne, akkor azt mondanánk, hogy a Nélküledet biztosan nem hagyják ki.

Komlón a Zrínyi klubban a helyi erőkből álló Másvilág zenekar tér vissza hosszabb kihagyás után szombaton este. Az idei első retro partyt tartják a komlói Laguna Dance Clubban, ahol 80-90 évek legjobb retro fognak pörögni.