Ismét nagyot szól majd a hétvége, elő a táncos lábakkal!

Vegyes felvágottal kedveskedünk olvasóinknak a hétvégi programajánlóban. Ikonikus amerikai zenésztől a technobulikig minden elérhető lesz.

Erőteljesen indul a hétvége Pécsett, hiszen a Zsolnay Negyedben, annak is az E78-as termében pénteken este a Kowalsky meg a Vega lép fel. Az Árnyék és fény turnéval a megyeszékhelyre érkező népszerű zenekar nem szorul bemutatásra, ám annál is érdekesebb, hogy az újjáéledő Sugarloaf lesz az előzenekaruk. A Kodály Központban ezen a napon egy igazi ínyenc ülős buli várja a megzenésített versek szerelmeseit, ugyanis a Kossuth-díjas Kaláka és a Magyar Örökség díjas Szélkiáltó közös koncertet ad, és ez a két zenekar vitathatatlanul a verséneklés műfajának klasszikusa. Vendégként még Beck Zoltán, a 30y frontembere is színpadra lép. Hogy ezúttal kicsit a hétfőre is kitekintsünk, szintén Pécs impozáns hangversenytermében lép fel az elnyűhetetlen Zorán, akinek minden koncertje ünnep.

A Pécsi Est is sűrű hétvége elé néz, mert pénteken a punkok, szombaton az alterosok lepik majd el a klubot a koncertek idejére, az azt követő bulikra pedig a város java benéz. Pénteken az Alvin és a Mókusok húzza el mindenki nótáját, vendégként a Phoenix Rt. érkezik. Másnap a Bohemian Betyars veszi birtokba a teret, mely 2009-es működése óta nem csak ország, de világszerte belopta magát egy tekintélyes méretű közönség szívébe speed-folk-freak-punkos, magával ragadó, energikus formációjával. Vendégként hozzák a Ricsárdgírt is magukkal, hogy még véletlenül se legyen hiányérzete senkinek. A szombati ütős koncertek után pedig a Halott Pénz-fenegyerek Dedmani és Dr BRS foglalja el a színpadot, hogy megküzdjenek egymással, melyik csapat tud jobban táncoltatni.

A Szabadkikötőben pénteken a hiphop szerelmesei gyülekeznek majd a Can You Kick It? szokásos estjén, ahol ezúttal KSB és a tanítvány a 90-es évek rap zenéivel pörgeti fel a Király utca végét. Kopogós dobok, penge rímek a hiphop aranykora jön el ismét. Másnap visszatér egy igazi rockveterán, Adam Bomb. Nem sokon múlt annak idején, hogy ő került Slash helyére egy bizonyos történelmi meghallgatáson, hadd ne mondjuk melyik zenekarba. Az 57 éves seattle-i rockveterán készített lemezt John Paul Jones-szal (Led Zeppelin), játszott Axl Rose-zal, haverjai többek közt a KISS tagjai.

Lássuk, mit kínálnak végül a hagyományosabb táncos szórakozóhelyek. Oroszország utazó deep house nagykövete, Andrey Pushkarev az Amper Klubba érkezik szombaton este, hogy egy éjszakán keresztül a legminőségibb négynegyedekkel vegyen le minden pécsi elektronikus zene szerelmest a lábáról. A Trafikban pénteken este Balkán Night jön DJ Stefannal. A Pécsi Sörházban pénteken UV fesztivállal indul a hétvége, míg másnap 100 százalékban játszanak magyar retro zenéket a Neotontól az Ámokfutókig. A Raktárban Cupido Night címmel az ígéretek szerint mindenki megtalálja majd a párját szombaton este, míg a Pepitában pénteken tech-house és techno partisorozat folytatódik. A város másik sarkában a Szenesben szintén hasonló jellegű bulival várnak mindenkit ugyanezen a napon, hogy tovább építsék a pécsi rave színteret.