Jött a lánykérés, majd az esküvő három napon belül – A pécsi pár különleges története

Romantikus, de semelyik pillanatában sem szokásos lánykérés, majd esküvő zajlott le Pécsett a közelmúltban.

Olvasónk, Betti keresett meg történetével, mely egy szokásosnak egyáltalán nem mondható lánykérésről és esküvőről szól.

Idén lesz hat éve, hogy együtt van szerelmével, Józseffel a lány, aki idén márciusban bejelentette a párjának, hogy kisbabájuk lesz. A férfi már egy ideje tervezgette a lánykérést, de most eljött az idő, hogy a tettek mezejére lépjen. Kapóra is jött Betti születésnapja, áprilisban, így akkorra tervelte ki József a szuper meglepetést.

A lány elmondása szerint arra készültek, hogy az édesapjánál lesz az összejövetel, szokás szerint a szűk családdal ünnepelve, de nem így történt. Bettit a kedvese beültette az autóba, és elindultak. Gondolta, hogy egy könnyed TV-torony körüli séta jön, de a várost is elhagyták. Végül aztán elértek Szántódra, és jegyet váltottak a kompra. Ez már önmagában is óriási élmény és meglepetés volt a lánynak, mert már korábban szerette volna rávenni Józsefet, hogy nézzék meg az apátságot.

Átértek Tihanyba, eléjük tárult a mesés látvány a Balatonról. Ezután odavezette a fiú a szerelmét egy plédhez, amin egy kis piknikkosár állt, és kérte hogy üljön le.

– Nem értettem, hogy kerültek oda azok a dolgok, de akkor sejtettem meg, hogy mire is készül, és azonnal meg is kérte a kezem. Mesés érzés, de gondolom minden lány ezt érzi, mikor a szeretett társ ilyen elhatározásra jut – árulta el a bama.hu-nak Betti.

Ekkor előbukkant az Betti édesapja a „semmiből”, tőle is megkérte a lányt, ahogy azt illik. Ezután a testvérei és a családjaik is előbújtak a bokrokból. És ha már ott volt mindenki, az eljegyzési partit Tihany egyik legvarázslatosabb éttermében meg is tartották. Az ünneplés közben a srác még mindig rendkívül ideges volt és nem bírt enni, felhőtlenül mosolyogni. Így sejthető volt, hogy itt nem ér véget a sztori.

Amikor a születésnapi (mert ne felejtsük, az volt az apropó) tortán kialudt a tűzijáték, egy borítékot nyújtott át a vőlegény, és elfojtva mondta, hogy „ez még a része az ünneplésünknek…”

– Mindenki minket figyelt és láttam, hogy ők tudják, mire készül, de nekem fogalmam sem volt. Kibontottam: egy meghívót tartalmazott, amelyben április 30-án a pécsi Mediterrán Hotelben tartandó esküvőre hív meg. Bevallom, nem értettem először, aztán újra olvasva, rájöttem, hogy ez a mi esküvőnkre szól, ami három nap múlva lesz – folytatta Betti. – Valami elképesztő érzés fogott el, amit még most sem tudok szavakba önteni. Egyszerűen a nyakába ugrottam és annyit kérdeztem, hogy ezt hogy csinálta, teljesen egyedül? Csak ölelt és azt mondta: ő tudja mire van szükségem és azt akarja, hogy boldog legyek!

Az autóban ülve hazafele a lány a kezébe kapta a 67 fős vendéglistát, amiben mindenki benn volt: család, barátok, zenész, fotós. Minden úgy volt megszervezve, ahogy arról a lány álmodott. A tanú az lett, akit mindig is szeretett volna Betti, pedig a barátnőjén kívül másnak nem is mondta el. Az az egyházvezető adta össze őket, akit szeretett volna, pedig már a fővárosba költözött és ott szolgált.

– A dekoráció, a zenék, minden mintha összebeszéltünk volna és együtt terveztük volna meg. Hétfőre egy nagykanizsai ruhaszalonba lett lebeszélve a méreteim alapján a próba, ahol már a kilógatott ruhák vártak. Sminkes, fodrász, körmös lebeszélve, és nekem már csak meg kellett jelennem, és fel kellett dolgoznom, hogy mi minden történt nap alatt. Egy szertartásvezető adott össze minket aki nagyon alaposan felkészülve életünkből egy különleges esketést vezényelt le, amire mindenki pityergett kivétel nélkül. Vagyis… mesés volt! – zárta történetét Betti.