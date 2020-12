Karácsonyi üdvözlőbe öltözött a híres orfűi szikla

Aki Orfűre jár, bizonyára felfigyelt már arra a firkált sziklára (kőre inkább?), ami az utolsó nagy kanyarok egyikében van Pécs és Abaliget között. Általában a Welcome to Paradise ('üdv a paradicsomban') üzenet fogadja az utazókat, ám most a karácsonyi köszöntés került fókuszba.

Bizonyára sokan látták már a sziklát, amelyet egy (vagy több?) titokzatos mecseki művész tart karban a 6604-es út mentén. Ráadásul rendszeresen újraalkotja a sokak számára ikonikussá vált feliratot, a Welcome to Paradise-ot, hiszen a dizájn gyakran változik. Egyébként nem könnyű eljutni ehhez a kőhöz , hiszen autóval nehéz megállni a veszélyes, beláthatatlan kanyar miatt. Így valószínűleg gyalogosan kell eljutni az alkotónak. A választás minden bizonnyal azért esett korábban a „Welcome to Paradise" feliratra, mert talán ez fejezi ki legesleginkább a csodálatos látványt, amely az embert fogadja, ha Orfűre tart. Azok is így érezhetik, akik a Fishing on Orfűre érkeznek az ország különböző szegletéből. Ezúttal azonban a Merry XMas feliratot fújta fel valaki egy szívecskébe ágyazva, stílszerűen az ünnephez kapcsolódva. A szeretet ünnepéhez közeledve, most valaki (talán az az alkotó, aki amúgy is festi ezt a sziklát? – a szerk.) úgy gondolta, hogy az arra közlekedőknek kíván boldog karácsonyt, amit kis karácsonyfával tett közvetlenebbé. 2011-ben még egy sima, szerelmes felirat volt olvasható a kövön, mely a Google utcanézetén jól látszik. A színes kő tulajdonképpen a táj szerves része évek óta. Bár néha nem túl szép rajta a felirat. Például 2018-ban sem volt egy szemet gyönyörködtető látvány, amikor a Google autója felvételeket készített. Egyébként több olyan természeti képződmény van a megyében, ahová előszeretettel írnak üzeneteket az emberek, ha Ön is látott ilyet, küldje el szerkesztőségünknek!