Karnevál a köbön: minden korábbinál nagyobb lesz a Katlan

Kedden kezdődik a 12. Ördögkatlan Fesztivál, amely öt nap alatt közel hétszáz összművészeti programot kínál.

Természetesen ennél jóval több helyszín van, a már említett végpontok között a palkonyai Mokos Pincében, Nagyharsány szinte minden utcájában és a Vylyan teraszon is lesznek események. A találkozó pedig őrzi barátságos jellegét, falusi ízes hangulatát, de azért évről évre nagyobb lesz – tudtuk meg a főszervező Bérczes Lászlótól és Kiss Mónikától.

Csak színházi előadásból 112 bemutatóra készülhetünk, köztük több helyben készült darab premierére. Az egyik legérdekesebbnek a K2 Színház játéka ígérkezik a beremendi Megbékélés Kápolnánál, akik hatalmas feladatra vállalkoztak, Hamvas Béla 1500 oldalas Karnevál című könyvét állítják színpadra. A bemutató a zárónapon 8 órás(!) lesz, előtte pedig négy napon át különböző akciókkal, művészeti játékokkal ünneplik az írót.

Koncertezik természetesen a Quimby, a Kiscsillag, a 30Y és Péterfy Boriék is, de ezen a téren az igazi újdonságot a külföldi bandák jelentik. A Wombo Orchestra elhívja bordeaux-i barátait, a 18 fős Opsa Dehelit, jön a Benin International Music, akik a vudut hiphoppal és rockkal vegyítik, s innen egyenesen a Szigetre utaznak, továbbá fellép a 28 tagú kaliforniai Mission Delirium Brass Band is. Sőt, a Wombo egy kisebb formációja Ananas Parando néven is járja a településeket.

A beremendi focipályán ismét szól a komolyzene, 70 tagú zenekar 70 fős kórussal a Háry Jánost mutatja be. Beck Zoltán és Háy János több programban is szerepel majd és Kulka János is látható négy alkalommal az Árvácskában. A hagyományokhoz híven érkeznek kiállítások, kultúrudvarok és Pina Bausch híres táncát (The Nelken Line) flash-mob jelleggel idézik meg 31-én délután Nagyharsány központjában.

A jól bevált közlekedési megoldásokon most sem változtatnak, óránként járnak reggeltől estig a katlanbuszok, a pécsi vasútállomásról 16.40-kor, és 20.40-kor van járat Katlan karszalagosoknak, melyek éjjel 1 óra után indulnak vissza a nagyharsányi focipályától.