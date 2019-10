Kedd éjfélig lehet jelentkezni a tízmilliós díjazású szépségversenyre

Ha eddig haboztál, kérünk téged, hogy ne várj tovább! Ha érdekel a megmérettetés, jelentkezz még ma!

Október 15., 23 óra 59 perc – ez a Tündérszépek szépségverseny jelentkezési határideje. Amennyiben érdekel a megmérettetés még leadhatod a nevezésedet, de tedd meg minél előbb, hiszen az idővel együtt bekerülési esélyed is csökkenhet. Még van néhány szabad hely, úgyhogy aki érez magában affinitást éjfélig elküldheti.

A Tündérszépek-versenyre Baranya megyében állandó vagy ideiglenes lakcímmel rendelkező, valamint a megye területén született hölgyek vagy az itt található oktatási intézmények hallgatói jelentkezhetnek, akik a jelentkezés idején már betöltötték a tizenhatodik életévüket, de a döntő napjáig nem töltik be a harmincadik életévüket. A részletes információkat tartalmazó versenyszabályzat a tunderszepek.hu oldalon található meg, ahol a jelentkezést is le lehet adni.

Javában dolgozunk a da Vinci Spa wellness részlegében, sorban jönnek hozzánk a lányok, hogy Laufer László, a Dunántúli Napló legendás fotósa teljes portfóliót készítsen a lányokról és mindezt ingyenesen. Fontos hangsúlyozni, hogy más szépségversenyekkel ellentétben itt nincs nevezési díj, csak lehetőség, hogy te is nyerj.

Érdemes indulni, hiszen azokról, akiket a zsűri behív fotózásra, szuper portfóliók készülnek, amelyeket a verseny végén meg is kaphatnak majd. Az sem mellékes, hogy a díjazottak között közel tízmillió forint értékben találnak gazdára nyeremények: modellszerződés, éves autóhasználat, H&M vásárlási utalványok, mobiltelefonok, egzotikus utazások.

Arra is van lehetőség, hogy saját portfólióval jelentkezz, amennyiben van rólad minőségi fotósorozat, azt küldd be nekünk, és be sem kell jönnöd, hogy esélyed legyen a milliós nyereményekre!

Jelentkezz most!