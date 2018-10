Kegyes volt az időjárás a csillagleső csapathoz a Zsolnay-negyedben

A hideg ellenére élvezték a gyerekek a programot.

Sok gyerek és megannyi felnőtt is kíváncsi volt a péntek esti csillaglesésre a Zsolnay-negyedben. Az égen tisztán lehetett látni több égitestet is, a derült időjárásnak köszönhetően.

Csillaglesés közben a fiatalok tanulhattak a naprendszer és az azon túli égitestek felépítéséről, a távolság és az idő függvényéről, és arról, hogy a fény mozog a leggyorsabban az eddig ismert elméletek szerint. Az interaktív csillaglesés közben a helyes válaszokért cserébe a gyermekek és a felnőttek is kaphattak egy hold- és csillagtérképet, hogy emlékezetesebbé tegyék az amúgy is felejthetetlen napot.

A résztvevőknek lehetőségük nyílt megtekinteni a Marsot és a Szaturnusz gyűrűit is. Majd betekintést nyerhettek a hozzánk legközelebb eső csillagrendszerbe is, az Alpha Centauriba, amelyre még így is hetvenezer évet kellene utaznunk, hogy elérjük.

Megkérdeztük a tizenhárom éves Zoltánt és édesanyját, Kovács Brigittát, milyennek látták a mai programot.

– Nekem nagyon tetszett, hogy tisztán lehetett látni a Szaturnuszt a gyűrűjével együtt, úgy néztek ki a bolygók, mintha kis baktériumok lettek volna

– mondta Zoltán, aki többször is sorban állt, hogy láthassa a gázóriást.

– Nagyon sokat tanultunk ezen a programon, nem csak a kisfiam, de én magam is rengeteg újdonságot hallottam a csillagászattal kapcsolatban. A hideg ellenére mind a ketten élveztük az előadást és a csillaglesést. Legközelebb is ellátogatunk, ha lesz rá alkalmunk – mesélte Kovács Brigitta.

Történelem lesz, mire ideér a fény

A Nap sugarai mintegy nyolc perc alatt érnek el a Földre. Ezzel szemben a hozzánk legközelebbi csillagrendszer, az Alpha Centauri 4,34 fényév távolságra van tőlünk, ami azt jelenti, a mi napunk fényének több mint négy év kell, hogy elérje azt.

A teleszkóp működési elve, hogy az égitestekről visszaverődő fényt érzékeli. Az Alpha Centauri esetében azt láthatjuk, hogyan nézett ki több mint négy évvel ezelőtt, mivel ennyi idő telik el mire a fény elér odáig. Ezért ha az égre nézünk, igazából a múltba tekintünk vissza.