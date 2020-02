Kellemes környezetben lehetünk a közösség tagjai

A személyesség, természetesség a legvonzóbb a vendégek számára a falusi turizmusban, egyre többen választják ezt a kikapcsolódást. A nagy érdeklődés miatt pedig a szálláshelyek, szolgáltatók is tudatosan fejlődnek.

Nem túlzás azt állítani, hogy már nálunk is trend lett az úgynevezett slow életmód, amelynek lényege, hogy kilépünk a mókuskerékből, kicsit lelassulunk. Emellett egyre nagyobb értéke van nemcsak a helyi termékeknek, hanem az embereknek, tradícióknak. A falusi turizmus ezeknek a trendeknek teljes mértékben megfelel, hiszen egy természetközeli, nyugodt környezetben magas minőségű szolgáltatást biztosít, miközben a vendég úgy érzi, bekapcsolódott egy közösségbe. Az egyre növekvő kereslettel a szolgáltatóknak is lépést kell tartani, ezért rendezett konferenciát a Palkonyai Turisztikai Egyesület a napokban. A rendezvényen nemcsak szállásadók, hanem kistermelők, turisztikai szakemberek is részt vettek, valamint Somogy, Tolna és Zala megyéből is voltak érdeklődők.

– A falusi vendéglátóhelyeknél fontos, hogy magas minőséget biztosítsanak a vendégeknek mind a szállás, mind az étel- és borkínálat tekintetében – hangsúlyozta Rechnitzer Szilvia, turisztikai menedzser. – Törekedni kell arra, hogy mindenki valami egyedit nyújtson, amiben más, mint a többiek.

A menedzser hozzátette, a szolgáltatóknak érdemes összefogni, ajánlani a másikat is a vendégeknek, hiszen ezzel erősíthetik egymást. Sokféle célcsoport érdeklődik a falusi turizmus iránt, a családok mellett többen érkeznek egyedül vagy éppen házi állattal, de a nagyszülők is gyakran hozzák el unokájukat. Ennek megfelelően a szolgáltatásokat, programokat is úgy kell kialakítani, hogy mindenki megtalálja a magának való elfoglaltságot. A konferencián Mokos Balázs, az egyesület elnöke megemlítette, hogy Palkonyán is tudatosan építik fel a rendezvényeket. Ahogy mondta, ha valaki elmegy például a Márton-napi pincejárásra, az a falusi létbe kap betekintést, a Kenyér Illata viszont egy családiasabb esemény. Ezek mellett ott van a Dűlőfutás is, amivel a sportolókat célozták meg. Rechnitzer Szilvia úgy fogalmazott, hogy a településen a pincék, éttermek és egyéb szolgáltatók is bekapcsolódnak a rendezvények szervezésébe a lehetőségeikhez képest. A szállásadók pedig segíthetnek a vendégeknek megtalálni a megfelelő programot a sok lehetőség között.