Kertje 60 éve tündököl a hirdi családi ház udvarán

Hatvanadik éve műveli rendületlenül konyhakertjét a hirdi Amrein Józsefné, Marika néni. Munkáját nem csak a családja és a környékbeliek ismerik el, immár második alkalommal kapta meg a legszebb konyhakertért járó országos díjat.

A legszebb konyhakertek – Magyarország legszebb konyhakertjei Magyar Örökség-díjas országos programot többek között az Agrárminisztérium és a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat is támogatja. A mozgalom annyira sikeres, hogy idén határon túlról és innen 230 település részvételével több, mint 1800 nevezés érkezett, közel tizenegyezer szorgos kéz dolgozott a legszebb konyhakertekben.

Marika nénit először 2018-ban Tamás unokája és családja nevezte a versenyre, abban az évben meg is kapta az országos díjat. Idén másodszorra érdemelte ki a rangos elismerést, ezért a megtisztelő országos megerősítő díjban részesült, és övé lett a mezőny legtapasztaltabb kertművelője cím is. A hölgy az utazást már nem tudta vállalni, ezért dédunokája, az ötéves Balázs vette át helyette a díjat kedden Biatorbágyon Papp Zsolt György­től, az Agrárminisztérium helyettes államtitkárától és Sári Kovács Szilvia programigazgatótól.

Marika néni – aki nem mellesleg ma ünnepli 81. születésnapját – élete a kert, ez látszik is minden sor zöldségen és minden egyes gyümölcsbokron. Teljes odaadással gondozza élete munkáját, ahova a leghidegebb napokon is szeretettel és várakozásokkal telve látogat ki.

Az unokák is szívesen vele tartanak

Marika néni a kertben kezdi a napot, és ott is fejezi be. Gondos sorközökbe veti a magokat, saját készítésű fóliasátorban neveli a palántákat. Itt minden megterem, amire a konyhában szüksége van, és mindig gondol az unokák, rokonok családjaira is. Tyúkjai tojásaiból készül dédunokái reggeli rántottája, hecsedlilekvárja nélkül nem igazi a farsangi fánk, télire eltett céklája méltó kísérője a disznóvágás sült hurkájának. Kertje nemcsak azért fontos és kiemelkedő színfoltja a környéknek, mert egy élet tudása van benne és mögötte, hanem azért is, mert Marika néni lelkesedése és kertszeretete már számos ismerőst is aktív kertművelésre ösztönzött.