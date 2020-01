Készülnek a fesztiválozók az alterfesztre, teljes a program

Talán az időjárás is kegyes lesz a fesztiválhoz.

Ugyan még majdnem öt hónap van hátra a régió egyik legnépszerűbb fesztiválja, a Fishing on Orfű kezdetéig, már lázban égnek a fiatalok. A helyi szállások többségét már hónapokkal ezelőtt lefoglalták. Az évről évre elővételben telt házas rendezvényre a bérletek 80 százaléka már elfogyott, december eleje óta sátorjegyeket már csak a pótkempingbe lehet vásárolni. Baranya megye egyik legnépszerűbb kulturális eseménye június 17-20. között a szokott helyen, a Panoráma Camping Orfűben lesz.

Megjelent már a Fishing on Orfű 2020 zenei himnusza is, a Ricsárdgír zenekar Minden nyár című dala. A napijegyek értékesítését néhány napja, a teljes zenei program bejelentésével egy időben indították el a fesztivál szervezői. Az idei fellépők között számos nagyágyú is lesz, többek között a 30Y, mely a Fishingen ünnepli a 20. születésnapját. Öt év szünet után, a 25. születésnapja alkalmából újra összeáll a Heaven Street Seven (HS7). A hazai alterrock kiemelkedő szereplője júniusban Orfűn, majd augusztus 1-jén a Budapest Parkban ad koncertet.

Fellép még az Esti Kornél és a Hiperkarma, a Supernem és a Bëlga, a Vad Fruttik és a Kiscsillag, a Bohemian Betyars vendége a Parno Graszt lesz. Ganxsta Zolee és a Kartel valószínűleg a tavalyihoz hasonló átütő koncertet ad, a víziszinpadon a Kubalibre, a Csoki & Hipo és Péterfy Bori és a Love Band is hallható lesz. A teljes zenei program a fesztivál hivatalos honlapján érhető el.

Idén júniusban remélhetőleg az időjárás is kegyes lesz a fesztiválozókhoz, tavaly ugyanis több felhőszakadás is megnehezítette a Fishing gördülékeny lebonyolítását. Már az első nap éjjelén leálltak a koncertek, a fiatalokat arra szólították fel, hogy húzódjanak be a nagysátorba. Az egyik sátrazós kempingrész szinte uszodává alakult. Az esőben a tömeg egyszerre akart megindulni hazafelé, ezért a taxitársaságok telítettek lettek és a buszok sem bírtak a tömeggel, egyesek azt jelentették, hogy egy órát álltak az esőben az utazásra várva.