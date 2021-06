Kicsiben is jól vizsgázott a Fishing

Egy év kihagyás után csütörtöktől szombatig újra megtelt élettel és zenével az orfűi Panorama Camping. A MiniFishing egyfajta időutazás is volt, a tavaly meghiúsult orfűi fesztiválélményeket kaphatták vissza a résztvevők.

Az utánozhatatlan atmoszféra és fantasztikus produkciók jellemezték az idei MiniFishinget, mely ugyan családiasabb hangvételű volt mint a megszokott nagy fesztivál, ám csalódásra így sem volt okunk. Zökkenőmentesen ment már a beléptetés is, a fesztivál a jelenleg hatályos rendelet értelmében felnőttek számára kizárólag védettségi igazolvánnyal volt látogatható, amelyet plasztik kártya vagy applikáció formájában is bemutathattunk. Ezt ellenőrizték, megkaptuk a karszalagokat és már mehettünk is be a kemping területére.

Ekkor még nem kezdődtek a koncertek, az újonnan érkezők tehát neki is kezdtek a sátorállításnak. A családias hangulat nem csak a háromezer főben maximalizált vendéglétszámnak volt köszönhető. Többen gyermekeikkel együtt érkeztek Orfűre, ahol minden generáció találhatott számára érdekes programot. S olyan vendég is volt szép számban, aki a kutyáját is magával vitte a MiniFishingre.

Választék nem csak a zenei stílusokból, de az ételekből, italokból is akadt bőven. Volt többek között lángos, pizza, vaslapon készült házilepény, hal, tortilla, s desszertnek meg kürtőskalács is kapható volt a standok valamelyikén.

Idén az idő is kedvezett a fesztiválozóknak. A korábbi években szinte kivétel nélkül elmosott egy-két estét a zivatar, ám most végig napsütés és meleg (olykor túlságosan is) volt. A gyönyörű, növényekkel borított terület, és a tavak közelsége miatt azonban idén szúnyogokból sem volt hiány, jól tette, aki előre felkészült különböző készítményekkel a vérszívók ellen. Ám a buli hevében már kicsit sem foglalkoztunk a csípésekkel.

Az idei zenei felhozatal is igencsak ütős volt, csütörtökön a 30Y és a Supernem voltak a húzónevek, de a Rühös Foxi is sokakat érdekelt. Pénteken Péterfy Bori & Love Band indított a nagyszínpadon, rájuk is igen sokan kíváncsiak voltak. A művésznőnek is furcsa volt a helyzet, többször hangot is adott a döbbenettel vegyes hálának, miszerint szinte hihetetlen, hogy ilyen sok idő kihagyás után végre élőben, hús-vér közönség előtt játszhatnak. Őket a Vad Fruttik követte, de fellépett a Cedar Knoll és a Csaknekedkislány is. A szombati nap sem telt el nagykoncertek nélkül, az Esti Kornél és a Hiperkarma is fellépett, de bemutatkozott még a Kubalibre, a Kaukázus és a Blahalouisiana is.

A koncertek után a hazajutás is zökkenőmentes volt, közlekedtek fesztiválbuszok, volt taxi fix áras fuvarokkal, és ingyen lehetett sátrazni a kemping területén.