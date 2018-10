Kinyílott az orgona, borul a természet rendje

Bár az elmúlt napokban kissé hűvösebbre fordult az idő, de mégis az idei ősz inkább nyár volt eddig. Ezt bizonyítja olvasónk fotója is, amelyen egy virágzó orgona látható. Az idei meleg, hosszú ősz egyik „eredménye” ez a gyöngyszem. Köszönjük Ágnesnek ezt a képet!

A rügyfakasztó októberi tavasz biztos előjele az enyhe, hosszan tartó, napsütéses ősznek. Vagyis az őszi orgonavirágzás hosszú őszt jelent a népi megfigyelések szerint.

Szögezzük le, ez nem is lenne akkora baj, sőt az előrejelzések is azt mutatják, hogy a hétvégén ismét jó néhány fokkal 20 fok fölé emelkedik a hőmérő higanyszála.

Az októberi orgona a tavaszihoz képest lényegesen kisebb, ám annál erősebben illatozó fürtökkel örvendezteti meg a kerttulajdonosokat, s vázába helyezve sokkal tartósabb, mint a májusi virág.

Erős széllel, esővel érkezik a hidegfront

Rövid időre véget ér a kellemes tavaszias idő. Szerdán a legerősebb széllökések sebessége a 60-70 km/órát is elérheti, a hőmérséklet délután 10 fok alá csökken.

Szerdán hozzávetőlegesen a déli, kora délutáni órákban éri el a hidegfront Baranya megye térségét esővel, záporokkal (körülbelül 3-5 mm csapadék várható), és erős, viharos nyugati, majd északira-északnyugatira forduló széllel, tudtuk meg az időkép.hu meteorológusától. A front mentén a legerősebb széllökések sebessége a 60-70 km/órát is elérheti, magasabban fekvő helyeken meg is haladhatja. A front előtt délig még 17-19 fokig melegedhet a levegő, majd délután a front érkeztével jó 8-10 fokot visszaesik a hőmérséklet. Mint megtudtuk, szerencsére nem tart sokáig a hidegfront hatása, péntektől egyre melegebb légtömegek érkeznek, hétvégén a 20 fokot is meghaladhatja a hőmérséklet. Zs. J.